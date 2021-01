Vacunas: Gobierno piensa en "no más de dos marcas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno analiza vacunar a la población contra el coronavirus “con no más de dos marcas”, según dijo en la Comisión de Salud del Senado la responsable de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública, Teresa Picón.

“Las primeras versiones se basaban en que Uruguay iba a querer dar una única vacuna, ya que dar dos dosis con vacunas diferentes que no pueden mezclarse es todo un desafío logístico que puede llevar a errores programáticos. En aquel inicio de planificación, allá por noviembre, hablábamos de una sola marca de vacunas; sin embargo, hoy en día la versión 3.1 está pensando cómo trabajar idealmente con no más de dos marcas, pero en realidad uno no sabe cuál será el acceso que tenga”, señaló Picón, según consta en la versión taquigráfica a la que tuvo acceso El País.

Dijo además que si bien al principio no se pensaban usar cadenas de ultrafrío, hoy en día se sabe que si fuese necesario vacunar con vacunas de ultrafrío habría que, “no solo adecuar la cadena de frío sino pensar cómo llevar adelante esta campaña para evitar una vacunación con problemas”.



El ministro Daniel Salinas por su parte dijo que “se ha contactado a una serie de empresas que pueden tener las condiciones de manejo de cadenas de ultrafrío, con nitrógeno líquido y otras, más allá de que el propio proveedor lo pueda tener.”

El gobierno anunció ayer un plan de vacunación contra el coronavirus en tres etapas, que aún no tiene fecha para ser iniciado porque se está en negociación reservada con los laboratorios.