Uruguay alcanzó el 70% de su población vacunada con dos dosis, ¿significa inmunidad de rebaño?

Uruguay alcanzó este martes el 70% de su población vacunada con las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, lo que equivale a 2.480.237 personas, según la información publicada por el Monitor de Datos de Vacunación del Ministerio de Salud Pública (MSP). Pero, ¿esto significa que Uruguay haya alcanzado la inmunidad de rebaño?

La inmunidad de rebaño o “de población” es la protección indirecta a una enfermedad infecciosa que se logra a través de la vacunación y/o de la inmunidad natural tras haber padecido la infección. Las personas inmunizadas cortan las cadenas de contagio limitando la diseminación de un agente infeccioso en la comunidad y protegiendo incluso aquellas poblaciones que no pueden ser o no son vacunadas.



Para lograrla de forma segura una proporción importante de la población debe estar vacunada, limitando la cantidad de virus que se disemina. La Organización Mundial de la Salud (OMS) fijó el año pasado el porcentaje de personas vacunadas necesarias en cada país para llegar a la famosa y deseada inmunidad de rebaño: se trata del 70%. En Uruguay las autoridades sanitarias han advertido que cuando esto se consiga la vida podría volver a parecerse a la “vieja normalidad”. Sin embargo, no todos piensan lo mismo.



Inmunólogos y epidemiólogos no están tan seguros de que con el 70% alcance. Y creen que aún no se ve en el horizonte a un país que pueda abandonar el uso masivo de tapabocas y la distancia social adecuada para evitar contagios.



“Ese 70% es un número teórico donde no se tiene en cuenta la efectividad de las vacunas. Lo que se incluye es cuál es la capacidad del virus de contagiar. Pero cuanto más contagioso se vuelve el COVID-19, debido a las nuevas variantes, mayor es el porcentaje de gente que tiene que estar inmunizada”, explicó a El País días atrás el profesor de la cátedra de Inmunología de la Facultad de Química, Álvaro Díaz.



A su vez, la epidemióloga Silvia Guerra sostuvo que la inmunidad colectiva se puede definir como “el punto en el que suficientes personas están protegidas contra el virus” como para “suprimir la propagación”. En el caso del sarampión, por ejemplo, por su alta capacidad de transmisibilidad, se necesita a más del 85% de la población vacunada. Y lo que que explica Díaz es que “si sabemos que las nuevas variantes del virus como la P1” es más contagiosa, entonces “ese 70% tendría que subir”.

Daniel Salinas, ministro de Salud Pública, se expresó al respecto la semana pasada y dijo que el objetivo fijado por la OMS de alcanzar un 70% de la población inmunizada contra el virus, era una “meta” que íbamos “a estar cumpliendo”.



Salinas dijo que todavía faltaba que los sub 35 se vacunen en mayor medida. Ahora “el motor es la propia juventud”, dijo, aunque consideró que la vacunación para los menores de 18 recién comenzó y que se tiene la “firme esperanza de que sigamos avanzado”.

Este martes, el Ministerio de Salud Pública anunció a través de su cuenta de Twitter que se alcanzó el 70% de la población uruguaya con dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 y agregó que aspira "llegar al objetivo de 75%". "Es posible", remarcó el ministerio.



#UruguaySeVacuna | 70% de la población uruguaya tiene dos dosis de la vacuna contra COVID-19 y llegar al objetivo de 75% es posible.



¡A cuidarse y vacunarse! pic.twitter.com/ot51oCY7a1 — MSP - Uruguay (@MSPUruguay) August 24, 2021

Además, semanas atrás el ministro había afirmado que para el 30 de agosto sí se estará “arriba del 70% con dos dosis y 14 días”, lo que significa el plan completo de la vacunación contra el coronavirus. “Vamos a llegar al 75% porque tenemos 26.000 ya con primera dosis en lista de espera”, dijo en ese momento.



Uruguay ya ha comenzado con la tercera dosis para vacunados previamente con Coronavac. Al momento, son 233.220 las personas que ya la recibieron de acuerdo al Monitor de Vacunas.

El viernes 13 Uruguay ya había superado las cinco millones de dosis aplicadas contra el COVID-19. En total, ya se dieron 5.362.108, según los datos del Monitor de Vacunación del MSP.



El monitor indica que 2.648.651 uruguayos ya se aplicaron la primera dosis de alguna de las vacunas: Sinovac, Pfizer o Astrazeneca. En cuanto a la segunda dosis, se registra un total de 2.480.237 aplicadas.