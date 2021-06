Inmunidad de rebaño: ¿cómo se logrará para salir del COVID-19?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este contenido forma parte del proyecto "Aliados contra la desinformación" apoyado por OPS/OMS y UNICEF para brindar información de calidad sobre las vacunas contra la COVID-19



La inmunidad de rebaño o “de población” es la protección indirecta a una enfermedad infecciosa que se logra a través de la vacunación y/o de la inmunidad natural tras haber padecido la infección. Las personas inmunizadas cortan las cadenas de contagio limitando la diseminación de un agente infeccioso en la comunidad y protegiendo incluso aquellas poblaciones que no pueden ser o no son vacunadas.

Para lograrla de forma segura una proporción importante de la población debe estar vacunada, limitando la cantidad de virus que se disemina. Este porcentaje varía entre una enfermedad y otra. Por ejemplo en sarampión sería 95% de la población, en la polio 80%. Esa cifra para COVID-19 es aún desconocida aunque la mayoría de estimaciones sugieren que cuando se alcance la inmunidad de un 60%-70% de la población se alcanzaría. Vale aclarar que este no es un umbral fijo, sino móvil y sensible a pequeños cambios de la adaptación humana y viral.



La inmunidad de rebaño no significa erradicación completa de la enfermedad, algo que se ha alcanzado en la historia de la humanidad sólo con la viruela. También la inmunidad de rebaño es un proceso progresivo y no una cifra “mágica” luego de la cual se logra.



En este sentido, enfocarse “exclusivamente” en cierto número de población vacunada sería inconducente. Muchos países puede que la logren antes o después de dicho umbral.



Algunos expertos sostienen que la inmunidad de rebaño quizás sea imposible de alcanzar con COVID-19 en el futuro próximo o alguna vez principalmente debido a escépticos con vacunas, aparición de nuevas variantes virales y a que muchas poblaciones no han sido vacunadas. Sin embargo, en muchos países del mundo con gran porcentaje de población vacunada, el control de COVID19 ya se está alcanzando dado el bajo número de casos de infección comunitaria alcanzada y a que quizás ya hayan alcanzado la inmunidad poblacional.

Esto permitiría a nuestras poblaciones vivir confortablemente con el virus SARS-CoV2 cuya incidencia (en nuevos casos, hospitalizaciones y muerte) seguirá bajando conforme avance el porcentaje de población vacunada. Por lo general, se considera que la inmunidad de rebaño para COVID19 no es alcanzable con inmunidad natural solamente, por lo que la vacunación es el camino más rápido y seguro de alcanzarla.



Lo mismo sucede con inequidades de distribución de vacunas, por lo que para lograr adecuada y mantenida inmunidad poblacional a nivel global, la distribución debe ser equitativa.