"Si no me plantan nada, no hay nada": Casmu inicia investigación de gestión Rodríguez y se tensiona el vínculo

El presidente de la mutualista Casmu, Domingo Beltramelli, encabezó este miércoles una conferencia de prensa junto a Raquel Panonne y María Ana Porcelli, gerenta general y gerenta económica financiera, respectivamente. La instancia fue tras una tensa asamblea general anual, indicaron fuentes presentes en el encuentro, en la que se analizó el balance del ejercicio 2025, que terminó con una pérdida de $ 1.057 millones, como informó El País.

En la asamblea a la que asistieron 850 médicos capitalizadores -de un total de 3.222- se aprobaron los resultados del balance de gestión entre octubre 2024 y setiembre 2025, correspondiente al mandato de Raúl Rodríguez, así como el informe de la comisión fiscal y el plan estratégico de la nueva gestión que encabeza Beltramelli, que asumió el 2 de octubre pasado. La memoria anual y la evaluación de la gestión anterior no fueron aprobadas.

"Recibimos un mandato muy claro de los socios capitalizadores del Casmu: que se realice una investigación para determinar si existieron eventuales irregularidades o incumplimiento de normas durante la gestión anterior. Para eso se dictaminó que se haga una investigación", dijo Beltramelli.

La investigación será llevada adelante por la gerencia general y la gerencia de administración y finanzas, sin un plazo definido, que abarcará el período 2022 – 2025. "Se va a hacer una investigación más profunda, seguramente se contratará a alguna empresa que audite lo que está pedido por la asamblea", dijo Beltramelli.

“Si no me plantan nada, no hay nada”, aseguró Rodríguez, consultado por El País sobre esta medida. “No tengo nada que ocultar. Lo voté en la asamblea. Tuve a todos adentro controlando, ¿qué problema puedo tener?”, agregó el expresidente de Casmu. “Se revisó todo desde 2020 y no se encontró nada. Yo tengo la postura de siempre, que investiguen. Más controlado de lo que estuve, no hay nadie", insistió.

El directivo también apuntó contra el oficialismo porque no fueron citados a la conferencia de prensa. “Somos parte del consejo directivo y no nos invitaron. Usan los recursos de Casmu en beneficio propio”, acotó, marcando la tensión que se agudizó tras las últimas elecciones mutuales, hace seis meses.

Raul Rodriguez, expresidente del consejo directivo de la mutualista Casmu. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

No se descarta nuevo fideicomiso

El presidente de Casmu resaltó que el balance dejó una “foto clara” del último ejercicio, con “pérdidas superiores a los $ 1.000 millones, gastos desordenados y resultados operativos seriamente deteriorados”. “Encontramos a la institución con un desorden muy importante en todos los aspectos, económicos, asistenciales y funcionales”, apuntó Beltramelli.

El titular de la tercera institución con más afiliados (175.000 usuarios) afirmó que desde que asumió inició una “recuperación” de Casmu. “Queremos aportar tranquilidad a los socios y a los médicos capitalizadores”, destacó el traumatólogo, a partir de un “plan de recuperación” basado en cuatro pilares que a cinco meses de gestión está dando resultados, aseguró.

El primer punto refiere a la “calidad asistencial”, a partir de una “atención personalizada basada en un excelente primer nivel de atención”, donde el Casmu “fue histórico”, para no recargar el segundo y tercer nivel de atención. Beltramelli agregó que en los meses de gestión se redujeron los tiempos de espera de estudios.

El segundo punto es la “reestructura financiera”, cuyo primer paso será “ordenar las cuentas y eliminar las ineficiencias”, dijo Beltramelli. En ese sentido, afirmó que “redujo” el déficit operativo mensual en un 50% en los cinco meses de gestión, así como también ajustes a “menos de la mitad” a nivel gerencial y de cargos de confianza donde había gastos.

El tercer pilar fue lo que denominó como “paz social”, en referencia a que buscan una “estabilidad de Casmu con estabilidad interna”, con los sindicatos médicos (SMU y SAQ), y el de funcionarios (Afcasmu), con quienes se llegaron a acuerdos.

El cuarto punto refiere al “crecimiento” de Casmu, mediante el ingreso de “personas jóvenes”, en una de las instituciones que cuenta con el padrón social más envejecido, así como también firmando convenios corporativos con empresas y sindicatos. Casmu “tiene la capacidad médica y humana, profesional, para salir adelante”, destacó.

Domingo Beltramelli, presidente de Casmu. Foto: Darwin Borrelli.

Consultado por El País sobre cómo resolverá la situación financiera ante préstamos de particulares, Beltramelli indicó: “La situación financiera es compleja, pero es lo primero que tenemos que ordenar, para lo cual hay contratos que se están estudiando, que se han hecho en la gestión anterior. Todo el plan económico que ya se está implementando está dando sus frutos, de tal manera de que hemos reducido en estos cinco meses el déficit al 50%”.

“Se está trabajando en reestructurar. Ya se ha bajado la cifra de los intereses en forma importante y regularizando algunos créditos. Creemos que en pocos meses vamos a poder reperfilar y salir de esa situación”, acotó Porcelli.

El País publicó este miércoles un informe confidencial de interventores de Casmu, de junio 2025, donde se marcó que la institución “desde hace varios años contrae créditos con personas físicas y jurídicas no bancarias (prestamistas privados, la mayoría de ellos no regulados por el Banco Central del Uruguay) pagando altas tasas de interés”.

Al respecto de ese informe, Rodríguez dijo que los interventores Alarico Rodríguez, Diego Pescadere y Gustavo Fernández Gonella "hicieron copy-paste" de lo que marcó el primer informe, "sin estudiar". "Y nos cobraron unos cuantos pesos", deslizó, en referencia al salario de los interventores, de $ 380.000 mensuales.

Respecto a si está pensando en solicitar un fideicomiso, u otra herramienta para superar la situación, Porcelli retrucó: “Está todo arriba de la mesa y se está trabajando”. “En este tipo de situaciones que estamos y encontramos la empresa no podemos dejar de lado ningún planteo. Estamos convencidos de que la institución tiene que autosustentarse”, acotó Beltramelli.

Panonne, en tanto, planteó ayer en la asamblea que es necesario actualizar el estatuto del Casmu, y que se va a avanzar en ese sentido.