Auditoría detecta fallas en farmacia del hospital del BSE: riesgos de robo de medicamentos y salud de pacientes

Una auditoría detectó varias fallas en el servicio de farmacia del Hospital del Banco de Seguros del Estado (BSE) las que llevan —según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)— a que haya “debilidades" en la "trazabilidad de los medicamentos" y su "distribución oportuna y segura a los distintos servicios hospitalarios y pacientes internados”. También, por estas irregularidades, peligra “la integridad del control de inventarios”. Todo esto afecta la “eficiencia operativa, la seguridad y salvaguarda” de los remedios, y “expone a impactos reputacionales”.

La Auditoría Interna de la Nación no obstante encontró —en un relevamiento que hizo en el primer semestre de 2025— que hay “incumplimientos normativos en la gestión de medicamentos controlados”. Por ejemplo, al analizar la documentación que respalda la entrega de los fármacos, se halló que dan "estupefacientes a block quirúrgico y resonador con recetas que no identifican al paciente”. Según se indica en el informe, “en el campo nombre y apellido se encuentra la leyenda ‘BSE’ y en el campo cédula de identidad se indica ‘para uso interno’”.

Pero no es lo único: se descubrió que, “de un total de 16 transferencias de psicofármacos al servicio de emergencia”, el 93,75% se entregó “sin el formulario de solicitud correspondiente”. Otro hallazgo es que se dieron cuatro ampollas de un psicofármaco al servicio de emergencia por una receta de solicitud de solo una, se añade en el informe.

Los riesgos detectados por estas y otras fallas son la entrega de medicamentos para otros fines o la no detección de faltantes, así como la "puesta en riesgo de la salud del paciente".

Por otra parte, se critica el sistema informático que se utiliza en el servicio de farmacia. Se concluye que están expuestos al robo de medicamentos, a la existencia de usuarios con permisos indebidos, a la toma de decisiones inadecuadas y a no poder localizar un “fármaco de un determinado lote y vencimiento frente a una contingencia”.

Una parte del informe se dedica a las transferencias y egresos de medicamentos desde la farmacia a los distintos servicios del hospital. En cuanto a esto, se “identificó ausencia de controles en el proceso de solicitud y entrega" de fármacos. Y se hizo hincapié en que, en abril, “se verificó la ausencia del 71% de los formularios de pedidos correspondientes a emergencia, y del 18% en el caso de block quirúrgico”.

Además, se constató que la documentación que respalda la entrega de medicación a enfermería para las personas internadas tiene varios problemas. Uno de ellos es que las “planillas con los datos que identifican al paciente y su medicación prescrita cuentan con tachaduras y enmiendas, no siendo posible identificar a los responsables de dichas intervenciones”. También se puntualiza que estas son “confeccionadas manualmente, lo que incrementa el riesgo de errores, omisiones y pérdida de información”.

A su vez, “existen diferencias entre lo que se registra en las planillas y lo ingresado en el sistema, así como hay ausencia de controles que garanticen la concordancia entre ambos registros, por lo cual no es posible asegurar que lo registrado sea lo efectivamente entregado a enfermería”.

Por último, se “constataron deficiencias en el proceso del control de inventario de medicamentos que se encuentran en los distintos stocks del servicio de farmacia, afectando la confiabilidad de la información registrada en el sistema y la segregación de funciones”.

Se descubrió, entre varias cosas, que el “listado utilizado para el conteo de inventarios carece de integridad y confiabilidad, ya que omite los saldos iniciales de algunos medicamentos, los cuales son corregidos mediante anotaciones al margen por el auxiliar de farmacia durante el conteo”.

Los problemas en este capítulo determinan el riesgo de no poder “identificar responsables ante diferencias o irregularidades detectadas en el inventario”, la “pérdida o robo de medicamentos”, y que “cada auxiliar de farmacia aplique su propio criterio al momento de realizar los conteos y analizar las diferencias”.

¿Cuáles son las funciones del servicio de farmacia? Una es suministrar y controlar los "medicamentos seleccionados a los pacientes ambulatorios o internados”. Otra es “velar por el mantenimiento de la calidad original” de los fármacos y “controlar su período de validez”.