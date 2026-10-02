SAQ critica que médicos capitalizadores de Casmu deban hacer aportes salariales para ampliar Fondo de Garantía

El Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) cuestionó que los médicos capitalizadores de Casmu deban realizar aportes salariales para la ampliación del Fondo de Garantía estatal de la mutualista intervenida por el Poder Ejecutivo desde julio de 2024.

El Parlamento habilitó el mes pasado a Casmu una garantía estatal de hasta US$ 108 millones a valores actuales, así como permitió ampliar dicho fondo hasta los US$ 120 millones -monto pedido al comienzo-, con un “plan de capitalización” de los socios de Casmu, sujeto a una asamblea de la mutualista.

“No compartimos el criterio adoptado por el Parlamento, según el cual el médico capitalizador se debe responsabilizar y, por lo tanto, hacerse cargo del estado de la empresa”, marcó la comisión directiva del SAQ, en una declaración a la que accedió El País.

“Lo que se hace es simplemente castigar una vez más a quien desarrolla la tarea más importante de la institución, que es la asistencial. En definitiva, pagamos para mantener nuestra fuente laboral abierta”, remarcó el sindicato que lidera el cirujano Daniel Montano.

El SAQ planteó que en 2009, cuando se escindió Casmu del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), la capitalización de los médicos fue “practicamente impuesta y no resultado de un deseo de los trabajadores de participar en la empresa como socios”.

Los cerca de 3.000 médicos capitalizadores, que “no tienen prácticamente ninguna participación en la gestión” de la mutualista, “han aportado decenas de millones de dolares mediante descuentos sobre su salario”, marcó el sindicato.

“El plan de capitalización requiere la aprobación previa del Ministerio de Salud Pública y debe contemplar el ingreso de cada médico, por lo que reclamamos ser convocados a su elaboración”, marcó el SAQ.