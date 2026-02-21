MSP sancionó a médico exjerarca de mutualista tras una muerte luego de un fallo del Tribunal de Ética Médica

El Ministerio de Salud Pública (MSP) resolvió semanas atrás inhabilitar por un año en el ejercicio de la función médica a un exdirector técnico de la mutualista Comef de Florida, ratificando así una sanción del Colegio Médico (CMU), tras una denuncia en su contra por la muerte de una mujer ocurrida en 2024.

De acuerdo a la investigación del Tribunal de Ética Médica del CMU, el esposo, quien radicó la denuncia, contó que el 9 de octubre de 2024, al llegar a su casa de San Luis (Canelones) se encontró con que la mujer no podía hablar, ni moverse, salvo los ojos.

La trasladó a una policlínica cercana del Casmu, en la que un médico le dijo que estaba cursando un accidente cerebrovascular (ACV). Frente a este escenario, se comunicaron con la mutualista de la paciente, Comef, donde además ella era médica.

El entonces director técnico de Comef dijo que recibió el aviso de una médica del sanatorio floridense, quien sostuvo que “no tenían conocimiento” si tenía un episodio de convulsión o un ACV de inicio incierto.

Diágnostico de ACV.

Tras evaluar si trasladarla a Maldonado o Florida, el director técnico resolvió enviar a San Luis una ambulancia especializada para hacerle a la mujer un diagnóstico en Florida. El médico sostuvo que esto lo habló con un neurólogo, una intensivista, otros médicos y jerarcas.

La ambulancia demoró dos horas y media en llegar a San Luis. Le dijeron al esposo que tenían que llevarla a Florida para hacerle una tomografía. El hombre llamó al director técnico, exigiéndole que la trasladaran al Sanatorio Americano, en Montevideo, ya que los médicos de San Luis le dijeron que allí se podría hacer el tratamiento que ella requería.

El esposo contó que el director técnico le dijo que “no era socia” del Americano, sino de Comef. Mientras que el médico agregó que este lo insultó en su insistencia de llevarla igual, tras lo cual dijo que no hablaba con desconocidos y le cortó la llamada.

Finalmente, la mujer fue trasladada a Florida, lo que insumió unas tres horas más. El hombre denunció que la paciente viajó “sin estabilización, ni intubado y por una ruta en obras”, lo que “agravó” su cuadro inicial.

Al llegar a Florida, un neurólogo determinó que la mujer tenía un “aneurisma encefálico roto, con un sangrado muy importante”. Frente a una “hemorragia subaracnoidea masiva”, de “altísima” mortalidad, se recomendó una arteriografía y eventual embolización. El jerarca autorizó el procedimiento y que se coordinara con el “centro de referencia” (Americano), un traslado que sumó una hora y media más.

Leonel Briozzo, subsecretario de Salud Pública. Foto: Ignacio Sánchez

El Tribunal de Ética Médica concluyó en setiembre pasado que el denunciado “tomó una decisión en la que no estuvo priorizado el mejor cuidado de la paciente”, en virtud de que “consideró aceptable que tuviera un diagnóstico imagenológico al cabo de cinco horas aproximadamente desde la consulta”, lo que “determinó que el tratamiento adecuado en Montevideo lo iniciara siete horas luego de la consulta inicial”.

A juicio del tribunal, el denunciado “se apartó del correcto proceder ético médico en forma grave”, y por ello lo consideró “merecedor de un importante reproche ético”. El “señalamiento ético” en su contra fue por “no haber adoptado una decisión que tuviera por foco obtener un diagnóstico de la forma más precoz posible”. Y cuestionaron que en “ningún momento” mostró una “mínima autocrítica” de sus decisiones.

El tribunal, por unanimidad, le impuso la sanción de suspensión temporal del registro médico -la pena más alta- por un año. Esta medida fue recurrida por el médico ante un Tribunal de Alzada del CMU, que en noviembre confirmó el primer fallo.

El ministro interino del MSP, Leonel Briozzo, resolvió el 13 de enero que se hiciera lugar a la sanción y se lo inhabilite para el ejercicio de la profesión médica por un año, siguiendo las recomendaciones del área jurídica.

Médico dijo que renunció tras recibir amenazas

El denunciado indicó que una investigación de la mutualista concluyó que no hubo apartamiento de las normativas generales. Y que tras la muerte hubo una movilización de allegados a la mujer, recibió amenazas “de muerte”, y renunció. Desde Comef dijeron a El País que en una asamblea se le quitó la confianza en el cargo. Y que luego del episodio el médico se jubiló y no ejerce. Desde Casmu no hicieron comentarios del caso.