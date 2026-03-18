Hospital de Clínicas ofrecerá testeo para detectar predisposición genética al cáncer: quiénes podrán acceder

El Hospital de Clínicas comenzará a ofrecer de forma gratuita un testeo para detectar la predisposición genética al cáncer. El sistema, que se implementará a partir de abril, incluirá tanto el asesoramiento como una eventual prueba dirigida a aquellos pacientes que tengan antecedentes de cáncer en su familia.

Tal y como había informado en una primera instancia El Observador, las pruebas serán gratuitas para los pacientes, ya que estarán financiadas por el Fondo Nacional de Recursos (FNR).

Álvaro Villar, director del Hospital de Clínicas, explicó que todo el procesamiento de ADN se hará en Uruguay, evitando que las muestras tengan que viajar al exterior. "Las variaciones que se ven en los estudios genéticos se comparan con los estudios de población del propio país, como se hace en el mundo, para ver si esas variables son propias de nuestra población o responden a alguna variable", afirmó el jerarca en diálogo con Telemundo (Canal 12).

Médico, imagen ilustrativa. Foto: Freepik.

¿A quiénes llega el testeo?

El testeo no estará disponible para toda la población, sino que estará dirigido a un grupo de gente en específico. Gabriel Krygier, docente de la Unidad Académica de Oncología, explicó que un "porcentaje muy chico" de los pacientes tienen cáncer hereditario. "Más del 90% de los tumores son esporádicos, no hay una base hereditaria, por lo que el testeo no aplica a toda la población", aclaró.

Para llegar a ser testeado, el paciente tiene que ser derivado por un médico a la Unidad Académica de Oncología del Hospital de Clínicas. Allí un grupo de especialistas define si la patología aplica para que el paciente sea testeado y se ve la carga familiar que tiene, luego, se procede con la prueba. "Tiene que ser carga de un solo lado, o materno o paterno. Por lo general son tumores que aparecen en edades jóvenes, en menores a los 50 años", manifestó.