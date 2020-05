Gobierno establece nuevos controles militares y sanitarios en la frontera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El aumento de casos de COVID 19 en Rivera (donde el sábado fallecieron dos personas por esta enfermedad) llevó a que el gobierno enfocara su mirada en la frontera con Brasil.

Ayer viajaron hacia el departamento fronterizo funcionarios del Ministerio de Salud Pública (MSP) para testear a todas las personas que estuvieron en contacto con los casos confirmados hasta el momento. Y también lo hizo el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien anunció que hoy, sobre las 10:30, anunciará las medidas específicas para el departamento. "No es un problema de Rivera sino del país", dijo tras llegar al departamento



Entre otras cosas, se instalarán barreras sanitarias en puntos estratégicos de acceso a la ciudad de Rivera. Y se realizará un control militar carretero por parte del Ministerio de Defensa impidiendo el paso salvo por razones justificadas. El chequeo sanitario (fiebre, síntomas respiratorios) se hará a los pasajeros de ómnibus interdepartamentales y también se controlará el uso obligatorio del tapaboca para el viaje.



Según informó el MSP, también se evaluará la realización de test PCR en base a las cadenas epidemiológicas que se detecten en Santana do Livramento, en el marco de un convenio de asistencia recíproca del año 2012.



A su vez, se evaluará el aporte de Brasil en el uso de test rápidos en la ciudad de Rivera, lo que será coordinado por el Cónsul General ante la ciudad de Pelotas.



También se acordó el uso obligatorio del tapaboca en Santana do Livramento y Rivera, y se estudiarán las posibles acciones punitivas en Uruguay a través de las instituciones integrantes del Centro de Coordinación de Emergencias Departamentales (Cecoed).



Y se realizarán gestiones para el cierre por 15 días de los comercios en la zona del microcentro de Rivera para asegurar las medidas sanitarias recomendadas en ambos países y desestimular el ingreso de 800 vehículos por fin de semana provenientes del Estado de Rio Grande do Sul.

Hoy se llevó a cabo una intensa agenda de trabajo en la ciudad de Rivera con motivo de los brotes de Covid-19 de las últimas horas. Las delegaciones de Uruguay y Brasil respectivamente acordaron una batería de acciones a ser aplicadas en la frontera seca:

El país que más preocupa

Como diera cuenta El País, Brasil superó el viernes a Rusia como el segundo país del mundo con mayor cantidad de casos de coronavirus al aproximarse a los 350.000 infectados. De esta forma, el país vecino solamente aparece detrás de Estados Unidos en cuanto a casos. Y tiene más de 21.000 fallecidos, superando los 1.000 por día en la última semana.



Karina Rando, coordinadora general del MSP, dijo ayer en Rivera que preocupa el incremento de casos (son 15 actualmente), así como la virulencia de la enfermedad. Ayer se hizo una reunión con las autoridades de Santana Do Livramento para actuar “como una sola unidad” y que ambas ciudades trabajen de forma conjunta para evitar la propagación del virus en la frontera.



La prefecta de Santana Do Livramento, Mary Machado, reafirmó su compromiso para trabajar junto a las autoridades uruguayas. En esta ciudad brasileña los espacios público se ven vacíos en los últimos días y se aplican multas a quienes no utilizan el tapaboca.



A partir del seguimiento epidemiológico que se les realizó a las personas que dieron positivo al test de COVID-19 en Rivera, se logró establecer que estos pacientes tuvieron contacto con un total de 62 personas.



Consultado ayer por El País, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, expresó que las mismas deben “guardar cuarentena indicada con precisión por los galenos”. Y agregó que se está estudiando la totalidad de los casos.



Pero también preocupa a las autoridades la situación en Quaraí, en la frontera con Artigas, donde hay 28 casos confirmados de coronavirus y dos pacientes han fallecidos. Dos de los infectados son niños, de 7 y 9 años.

800 vehículos en un día

La intendenta de Rivera, Alma Galup, dijo ayer a El País que muchos comercios del departamento se encuentran cerrados, pero abren los fines de semana para recibir a clientes que llegan desde Brasil. En este sentido, dijo que el sábado pasado ingresaron 800 automóviles, con un promedio de 4 personas en cada uno. Cada visitante puede llevar mercaderías por hasta US$ 300, por lo que acostumbran a viajar de a cuatro para aumentar el poder de compra.



La intendenta indicó que incluso hay quienes alquilan vehículos para llegar hasta Uruguay o viajan en Uber a Livramento, desde donde cruzan a Rivera. No está permitido, sin embargo, el ingreso de ómnibus de turismo.



Galup indicó que se inició un mapeo georreferencial para conocer la situación barrio por barrio y que el lunes 1° de junio habrá una nueva reunión para evaluar el funcionamiento de las medidas que formalizará hoy la Presidencia de la República.