Se disparan las alertas en la app Coronavirus UY por más casos del virus

“Debes realizarte un test”. La alerta en la pantalla de los celulares de la app Coronavirus UY sorprendió este fin de semana a varias personas que fueron notificadas por haber estado a cinco metros, durante 15 minutos, con algún contagiado con el virus.

Es que desde hace cuatro días que la plataforma digital no solo alerta sobre posibles contactos con infectados, ahora también les indica a los usuarios hacerse los test.

La nueva alerta incorporada a la app a pedido expreso del Poder Ejecutivo, ocurre en medio del aumento exponencial de los casos de coronavirus en Montevideo que se encuentra desde la semana pasada en riesgo asociado a color rojo en la escala de Harvard.



Uno de los creadores de la app, Nicolás Jodal, considera que con los nuevos cambios, las personas prestan mucho más atención a las alertas de la plataforma. Este fin de semana varios usuarios de la app se mostraron sorprendidos al recibir los avisos en sus teléfonos móviles.



Incluso en varios casos constatados por El País, las personas se comunicaron con su prestador de salud para consultar los pasos a seguir y en algunos casos los consejos comprendían desde desinstalar la app hasta “no tomarla en cuenta” porque no calcula adecuadamente las distancias entre el usuario y un infectado.



Pero representantes de la plataforma móvil desmienten que esto sea así y afirman que la app está funcionando correctamente. De hecho, Jodal informó a El País que lo que está generando que más personas reciban las alertas y con ello la indicación para hisoparse es que “hay más positivos que suben las claves (ingreso de datos a la app) y eso genera que se disparen las alertas”.



El ingeniero detalló que se está trabajando con las mutualistas y hospitales para que se exhorte a los contagiados a descargar la app en sus teléfonos celulares y encender el bluetooth. “Si recibís la alerta de exposición no te preocupes demasiado con quien fue el contacto, hacé la cuarentena y hacete el hisopado porque es la fecha que te dice” la app, señaló Jodal en diálogo con El País.



Si bien la plataforma no precisa la fecha en la que la persona se contagió, sí advierte que durante los últimos 14 días mantuvo contacto con un caso confirmado de COVID-19. Fuentes de la salud informaron a El País que el gobierno decidió no precisar este dato para preservar información de otras personas.



De todas maneras, la app sí es bien precisa con respecto al período en el que la persona debe realizarse un hisopado. En un caso, una mujer que fue alertada el 26 de diciembre por haberse mantenido cerca de un contagiado, recibió un mensaje en el que se leía: “Contactá al laboratorio diciendo que recibiste este mensaje y solicitá día y hora para realizarte un hisopado entre los días 1 y 8 de enero”.

Aumento

El sábado unas 400 personas recibieron en sus teléfonos celulares una alerta por exposición con un paciente infectado con el virus. La cifra se duplicó con respecto a días anteriores, explicaron a El País representantes de la app.



Jodal llamó a que todas las personas con el virus suban sus claves a la plataforma para que sus contactos reciban la alerta con la indicación para el hisopado. Para el ingeniero, la cifra aún está baja considerando el aumento exponencial de los infectados en la capital del país.



El creador de la app estima que este fin de semana “hubo un boom en las notificaciones” y que sobre todo ocurrió porque cada vez más personas ingresan sus datos al sistema. Él aspira a que el 50% de los positivos cargue sus datos a la plataforma.



“A la gente no le gusta recibir la alerta, entonces dice: ‘Yo no estuve en contacto con nadie’”, contó el ingeniero.



La plataforma que se puede descargar en dispositivos Android y IOS, cuenta ya con un millón de descargas, sin embargo, solo 600.000 usuarios mantienen encendidos el bluetooth del teléfono que es necesario para el funcionamiento del programa.



El gobierno decidió implementar esta nueva opción en la plataforma móvil a inicios de este mes cuando los casos del virus no daban tregua en el área metropolitana. La noticia fue comunicada por el presidente de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, Carlos Cardoso, tras una reunión con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.



La semana pasada en el programa “Así nos va” (radio Carve), Jodal anunció que la app permite seguirle el rastro a 70.000 personas que son casos sospechosos de COVID-19. La app permite hoy junto a otras estrategias como la de los rastreadores del MSP no perderle la pisada a muchos brotes del virus.