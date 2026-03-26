De "no está loca" a "es víctima": asociaciones uruguayas opinaron sobre caso de eutanasia de Noelia Castillo

El caso de Noelia Castillo Ramos, la joven de 25 años que recibirá la eutanasia este jueves en Barcelona, reavivó el debate social sobre la existencia de una ley que permita la asistencia para morir. Uruguay se convirtió en octubre de 2025 en el primer país de América Latina en regular la eutanasia por ley, luego de un extenso debate entre especialistas, políticos y asociaciones a favor y en contra de esta propuesta.

Consultada por el caso de Noelia Castillo Ramos, Florencia Salgueiro, integrante de Empatía Uruguay, dijo a El País que desde la asociación "preocupa la irresponsabilidad con la que se está manejando la historia de Noelia, con muchas personas opinando desde la ignorancia, el prejuicio y la falta de empatía".

"La solicitud de Noelia ha sido aprobada por todos los organismos que tenían que evaluarla, valorando el sufrimiento físico y psíquico que está atravesando ella misma. No se trata de una decisión apresurada, sin evidencia, o falta de garantías: desde la Comisión de Evaluación en Cataluña hasta ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han confirmado una y otra vez que su agonía es constante y es incurable, y que ella está apta para decidir por sí misma", enfatizó Salgueiro, una de las principales de la ley de muerte digna en Uruguay.

Por otra parte, Salgueiro expresó su preocupación por la búsqueda de los padres de Noelia del amparo de organizaciones religiosas fundamentalistas. "Hay un paternalismo constante que niega la capacidad de agencia de las personas que sufren, negándoles la autonomía. Como si no fuesen individuos con derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. Noelia no es una niña ni está loca. Es una adulta decidiendo sobre su propio cuerpo, en base a una experiencia de sufrimiento personal que sólo ella puede saber qué tan tolerable es", detalló la integrante de Empatía Uruguay.

"Proteger la vida no es obligar a personas a atravesar la agonía. Es hacer todo lo posible para que esa agonía no se genere en primer lugar, y dar espacio a una muerte digna cuando esa agonía ya existe", enfatizó Salgueiro.

Noelia Castillo, la joven española que pidió la eutanasia a los 25 años Foto: "Y ahora Sonsoles", Antena 3

"Nadie tiene derecho a aprobar la muerte de otra persona"

En contraste, para Álvaro Ahunchain, integrante de Prudencia Uruguay, el caso de Noelia Castillo "Es de una gravedad infinita"; "demuestra a las claras cómo la sanción de una ley de eutanasia hace que la muerte asistida se transforme en una herramienta legal más para que personas que padecen un problema de salud mental resuelvan quitarse la vida", dijo en diálogo con El País.

"El Estado debería resolverlo con una estrategia seria de salud mental que ayude a personas que se encuentran en esa situación de extrema vulnerabilidad en vez de aplaudir la posibilidad de matarse que va en contra del derecho humano básico", recalcó Ahunchain.

Para el docente y periodista el caso ha tomado un tono mediático y de "espectacularización": "Estamos ante un ser vulnerado por su situación familiar y de abuso y en lugar de garantizarle un tratamiento, se realiza un expediente burocrático de ‘entonces la matamos’".

Noelia Castillo con su abuela en el programa "Y ahora Sonsoles" Foto: "Y ahora Sonsoles", Antena 3

El papel de la Justicia y el Estado en el caso de Noelia Castillo

Para Florencia Salgueiro, no hay duda de que muchas partes del sistema fallaron, "desde la Justicia española que no dio respuesta después de su agresión, hasta la familia". "Pero ¿es ella la que tiene que lavar las culpas del sistema? ¿Por qué, después de haber sido violentada de tan múltiples maneras, se la condena a un sufrimiento que todos los expertos han constatado que no es aliviable? Es obvio que nos muestra una imagen incómoda de todas las fallas del sistema, pero eso no es responsabilidad de Noelia exculparlo", remarcó.

Para Ahunchain, "la chica es la víctima y la legislación es la responsable de habilitar este mecanismo". "Por otro lado tenemos una madre que está rezando para que cambie de actitud. No se resuelve con un rezo, sino con un Estado presente", sentenció.

El caso de Noelia Castillo Ramos

Noelia Castillo Ramos, una joven parapléjica de la localidad de Sant Pere de Ribes (Cataluña, España), recibirá la eutanasia este jueves, a los 25 años, según anunció ella misma en una entrevista televisiva. El proceso será rápido y, por decisión personal, no estará acompañada por su familia.

Según informa La Razón de España, el procedimiento se llevará a cabo en un centro hospitalario de Barcelona, “siguiendo un protocolo médico estricto: dura 15 minutos y comprende la aplicación de un cóctel de tres fármacos”.

Si bien la ley contempla que la persona que recibe la eutanasia puede estar acompañada, Noelia pidió que quiere “estar sola en la habitación, morir sola”. También dijo, en entrevista con Y ahora Sonsoles (Antena 3) que se maquillará y pondrá su mejor vestido para la ocasión.

🟠 Noelia y su madre repasan su infancia antes de la eutanasia.



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La vida de Noelia, nacida en una familia muy desestructurada, fue de todo menos plácida. Las adicciones y los problemas de salud mental de los padres le llevaron a permanecer buena parte de su infancia y adolescencia en centros de menores, algunos con un marcado componente católico, según las fuentes consultadas por El País de Madrid.

Los renglones de su biografía se torcieron todavía más en 2022. Noelia sufrió una agresión sexual múltiple y, el 4 de octubre de ese año, después de haber consumido cocaína, se arrojó desde el quinto piso de un edificio. No murió en el intento de suicidio, pero quedó postrada en una silla de ruedas, diagnosticada de una paraplejia completa.

Batalla legal con su padre por la eutanasia

Si todo hubiera salido según lo previsto, Noelia Castillo Ramos tendría que haber muerto el 2 de agosto de 2024. Ese era el día para el que se había programado, inicialmente, su eutanasia. La joven parapléjica de Barcelona había recibido un mes antes, por unanimidad, el aval del organismo público que vela por que se aplique correctamente la prestación de ayuda a morir en Cataluña. Todo estaba dispuesto y preparado. Pero entonces llegó la orden de parar. Un juzgado de Barcelona aceptó la petición del padre, Gerónimo Castillo, de detener temporalmente la eutanasia. Asesorado por la entidad Abogados Cristianos, el hombre inició así un periplo que, entre juicios, sentencias y recursos, se alargó un año y ocho meses.

Las diferentes instancias judiciales avalaron la legalidad de la eutanasia concedida a Noelia y rechazaron todos los argumentos esgrimidos por Abogados Cristianos; en particular, sobre la falta de capacidad de la joven para decidir. El Tribunal Supremo puso fin al recorrido en la justicia ordinaria en enero, al rechazar el recurso de casación presentado por el padre.

Noelia ha permanecido ingresada durante la mayor parte de este tiempo en una residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes (Barcelona). La entrevista ante las cámaras, sin embargo, se filmó en casa de su abuela materna. Noelia explica que “el 26″ [de marzo, o sea este jueves] recibirá la eutanasia y reitera, como ya dijo en el juicio en el que fue obligada a declarar, que nunca ha tenido dudas. “Lo tenía muy claro desde el principio”.

Noelia Castillo Foto: "Y ahora Sonsoles", Antena 3

Todo ese periplo ha hecho mella en Noelia, que decidió despedirse hablando largo y tendido en una entrevista al programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, que emitió la conversación, en la casa de su abuela materna, este miércoles, víspera del fallecimiento. “A ver si puedo descansar porque no puedo más con esta familia, no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza de lo que he vivido”, cuenta.

La primera vez que contó su intención en casa, su padre le gritó: “Me dijo que no tenía corazón, que no pensaba en los demás, que era mentira todo lo que decía. Me dolió”, ha contado antes de denunciar la contradicción entre el deseo del padre de mantenerla con vida y su desatención. “No me llama ni me escribe nunca. ¿Para qué me quiere viva, para tenerme en un hospital?”.

El miércoles, en un último intento, Abogados Cristianos pidió a un juzgado de instrucción la adopción de “medidas cautelarísimas” para evitar la eutanasia y someter a la joven a tratamiento psicológico y psiquiátrico. La jueza lo rechazó por falta de competencia.