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Noelia Castillo recibe la eutanasia este jueves: un procedimiento de 15 minutos y sin su familia

La joven catalana de 25 años, que se encuentra parapléjica, ofreció una última entrevista antes de morir: “No puedo más con esta familia, no puedo más con los dolores”.

El País
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26/03/2026, 09:28
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Noelia Castillo
Noelia Castillo, la joven española que pidió la eutanasia a los 25 años
Foto: "Y ahora Sonsoles", Antena 3

Noelia Castillo Ramos, una joven parapléjica de la localidad de Sant Pere de Ribes (Cataluña, España), recibirá la eutanasia este jueves, a los 25 años, según anunció ella misma en una entrevista televisiva. El proceso será rápido y, por decisión personal, no estará acompañada por su familia.

Según informa La Razón de España, el procedimiento se llevará a cabo en un centro hospitalario de Barcelona, “siguiendo un protocolo médico estricto: dura 15 minutos y comprende la aplicación de un cóctel de tres fármacos”.

Noelia Castillo, joven parapléjica que recibirá la eutanasia este jueves en España: "Quiero dejar de sufrir"

Si bien la ley contempla que la persona que recibe la eutanasia puede estar acompañada, Noelia pidió que quiere “estar sola en la habitación, morir sola”. También dijo, en entrevista con Y ahora Sonsoles (Antena 3) que se maquillará y pondrá su mejor vestido para la ocasión, que tendrá lugar sobre las 18:00 horas de este jueves (14:00 de Uruguay).

El caso de Noelia Castillo

La vida de Noelia, nacida en una familia muy desestructurada, fue de todo menos plácida. Las adicciones y los problemas de salud mental de los padres le llevaron a permanecer buena parte de su infancia y adolescencia en centros de menores, algunos con un marcado componente católico, según las fuentes consultadas por El País de Madrid.

Los renglones de su biografía se torcieron todavía más en 2022. Noelia sufrió una agresión sexual múltiple y, el 4 de octubre de ese año, después de haber consumido cocaína, se arrojó desde el quinto piso de un edificio. No murió en el intento de suicidio, pero quedó postrada en una silla de ruedas, diagnosticada de una paraplejia completa.

Noelia Castillo
Noelia Castillo
Foto: "Y ahora Sonsoles", Antena 3

Batalla legal con su padre por la eutanasia

Si todo hubiera salido según lo previsto, Noelia Castillo Ramos tendría que haber muerto el 2 de agosto de 2024. Ese era el día para el que se había programado, inicialmente, su eutanasia. La joven parapléjica de Barcelona había recibido un mes antes, por unanimidad, el aval del organismo público que vela por que se aplique correctamente la prestación de ayuda a morir en Cataluña. Todo estaba dispuesto y preparado. Pero entonces llegó la orden de parar. Un juzgado de Barcelona aceptó la petición del padre, Gerónimo Castillo, de detener temporalmente la eutanasia. Asesorado por la entidad ultracatólica Abogados Cristianos, el hombre inició así un periplo que, entre juicios, sentencias y recursos, se alargó un año y ocho meses.

Las diferentes instancias judiciales avalaron la legalidad de la eutanasia concedida a Noelia y rechazaron todos los argumentos esgrimidos por Abogados Cristianos; en particular, sobre la falta de capacidad de la joven para decidir. El Tribunal Supremo puso fin al recorrido en la justicia ordinaria en enero, al rechazar el recurso de casación presentado por el padre.

Noelia ha permanecido ingresada durante la mayor parte de este tiempo en una residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes (Barcelona). La entrevista ante las cámaras, sin embargo, se filmó en casa de su abuela materna. Noelia explica que “el 26″ [de marzo, o sea este jueves] recibirá la eutanasia y reitera, como ya dijo en el juicio en el que fue obligada a declarar, que nunca ha tenido dudas. “Lo tenía muy claro desde el principio”.

Noelia Castillo Ramos
Noelia Castillo Ramos recibirá la eutanasia en Barcelona
Foto: "Y ahora Sonsoles", Antena 3

Todo ese periplo ha hecho mella en Noelia, que decidió despedirse hablando largo y tendido en una entrevista al programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, que emitió la conversación, en la casa de su abuela materna, este miércoles, víspera del fallecimiento. “A ver si puedo descansar porque no puedo más con esta familia, no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza de lo que he vivido”, cuenta.

La primera vez que contó su intención en casa, su padre le gritó: “Me dijo que no tenía corazón, que no pensaba en los demás, que era mentira todo lo que decía. Me dolió”, ha contado antes de denunciar la contradicción entre el deseo del padre de mantenerla con vida y su desatención. “No me llama ni me escribe nunca. ¿Para qué me quiere viva, para tenerme en un hospital?”.

El miércoles, en un último intento, Abogados Cristianos pidió a un juzgado de instrucción la adopción de “medidas cautelarísimas” para evitar la eutanasia y someter a la joven a tratamiento psicológico y psiquiátrico. La jueza lo rechazó por falta de competencia.

Con información de El País de Madrid

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