Coronavirus: Economía publica precios de insumos para evitar que haya subas excesivas

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó ayer martes una tabla comparativa con los precios de algunos de los insumos necesarios para combatir el avance del coronavirus en el país, que ya dejó 50 personas infectadas en Uruguay según los datos oficiales brindados a última hora de la víspera.

La publicación se hizo a través del área Defensa al Consumidor con el objetivo de evitar que haya un lucro excesivo en precios de productos que son necesarios para combatir la cepa del coronavirus.



Alcohol en gel, alcohol rectificado y tapabocas son los tres productos cuyos precios puso a disposición el MEF así como algunos de los lugares en lo que se puede encontrarlos.

Los precios, según lo indicado en la tabla publicada, varían mucho de una farmacia a otra. Un ejemplo es el caso del alcohol en gel de 250 ml, que en la Droguería Industrial Uruguaya tiene un costo de $ 85, mientras que en la farmacia San Roque ese precio aumenta a $ 139.



Lo mismo ocurre con el alcohol rectificado de 250 ml que se puede comprar a $ 49 en la Droguería Industrial Uruguaya, pero se consigue a $ 96 en la farmacia Pigalle.



Otros de los datos que refleja la tabla publicada por el MEF es que de las farmacias donde se realizó el relevamiento la única que vende cajas de tapabocas por diez unidades es Farmashop a un costo de $ 224.



Por unidad se pueden conseguir en tres de las farmacias consultadas: San Roque a $ 25, Pigalle a $ 45 y Farmaglobal a $ 57.



“Esta información reflejará el comportamiento de los precios por establecimiento y permitirá al consumidor tomar mejores decisiones de compra”, indica la página del MEF y adelanta que la lista se ampliará en el correr de las jornadas.

Cuidados en la casa.

Para prevenir los contagios también hay que tomar precauciones en el hogar. “Al entrar a casa tenemos que lavarnos las manos, incluso antes de ir al baño. Y si se va al baño, por supuesto, después también”, dijo la doctora Isabel Cassetti, de la Fundación Centro de Estudios Infectológicos a La Nación.



Además de esa medida indispensable, entre la batería de recomendaciones preventivas, Cassetti destaca que es importante ya empezar a cambiar hábitos por si se avanza a otras instancias de la epidemia. “El lavado de manos antes de comer, tratar de no compartir el mate (solo si no hay un caso sospechoso en el ámbito familiar), conservar la distancia, toser en el interior del codo, y no abrazarse ni dar la mano. Si no hay personas sintomáticas o sospechosas, no está recomendado el uso de barbijo, porque este no es un virus que se mantenga en el aire”.

Similares cuidados aconseja el doctor Martín Stryjewski, de Cemic: “Nos encontramos ante la necesidad de un cambio cultural. Por ejemplo, nos damos un beso para saludarnos. Es momento de cambiar costumbres: saludarnos sin darnos la mano, hacer que el mate deje de circular o circule menos, porque estas infecciones se transmiten por proximidad por personas que tienen secreciones de gotas. Tenemos que aprender a lavarnos las manos. Lavarse adecuadamente las manos con agua y jabón, o usar alcohol en gel. En el interior de las casas, también tienen que cambiar hábitos. Sabemos que el virus es relativamente lábil y que se inactiva con productos basados en la lavandina. La recomendación es usar una dilución de una taza de lavandina en un balde de agua. También se sugiere utilizar productos con base clorada en los lugares que más se tocan, como las mesadas, las manijas de puertas, el grifo y el botón del baño, las llaves de la luz. Y no olvidarse de ventilar”.

El lavado de manos es una de las grandes claves para evitar la propagación del coronavirus. Este hábito de higiene ayuda a reducir el riesgo de tener la enfermedad y existen claves para hacerlo de manera correcta.



Lo primero es hacerlo con jabón, solamente con agua no es suficiente. Para comenzar se deben enjabonar de manera abundante ambas manos en toda sus superficies. Luego se deben frotar bien las palmas entre sí y luego hacerlo una por encima de la otra. También es clave frotar las yemas y las uñas de los dedos. Un correcto lavado de manos debe durar al menos 20 segundos.