De la distancia social al tapabocas: reacciones y recomendaciones tras los primeros casos

El coronavirus Covid-19 llegó a Uruguay y el viernes 13 de marzo, tras el anuncio de los primeros dos casos confirmados, la sociedad tomó distintas medidas de prevención. Del uso de tapabocas a la cuarentena voluntaria e incluso a la elaboración de alcohol en gel casero. Especialistas de distintas áreas dan recomendaciones a estas primeras reacciones.

El médico Eduardo Regueira explicó la diferencia entre la cuarentena y el distanciamiento social, dos medidas claves para el control y mejor manejo de la propagación de esta enfermedad. También dio tips de higiene y explicó por qué debe estornudarse "en modo batman".

También en el campo de la higiene, el ingeniero químico Pablo Franco explicó que las recetas de alcohol en gel casero que se han viralizado en redes sociales no son efectivas. Una casa no es un laboratorio y lograr un resultado eficaz es casi imposible.

A todos nos llegó por redes sociales o Whatsapp imágenes de gente con carros llenos como si no fueran a salir por meses y no, no es necesario. Primero porque no está prohibido ir al supermercado y segundo porque podemos sacarle artículos a gente que necesita y no los va a encontrar.

Daniel Menéndez, de la Asociación de Supermercados del Uruguay, explicó que están preparados, hay stock y dio algunas recomendaciones para los que tengan que ir a hacer compras.

Y las redes sociales pueden ser aliadas o enemigas de la propagación de este virus, ya que la difusión de información falsa o no chequeada puede generar confusión. Además dar datos de personas afectada por la enfermedad no contribuye, según explicó la periodista Ana Matyszczyk.