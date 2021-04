Cipriani reconoció demoras en sistema telefónico de ASSE; busca instalar call centers

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, reconoció este martes públicamente que el sistema de atención telefónica del organismo público de salud tiene problemas, y para ello se puso en contacto con el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, para "instalar verdaderos call centers".

Las palabras de Cipriani surgen pocas horas después de conocerse dos fallecimientos de usuarios de ASSE en los que se denunciaron demoras en la atención.

Uno de ellos ocurrió en Bella Unión el pasado domingo y, según el relato de los familiares del fallecido, Ernesto Fernández, la ambulancia del SAME 105 demoró más de una hora en llegar y el paciente, de 49 años, murió sin asistencia médica.

Similar fue el caso de Oscar Presentado, de Salto, cuyos familiares denunciaron que el enfermo de coronavirus, de 37 años, no recibió atención médica de ASSE.

A partir de estos dos casos de pacientes fallecidos por COVID-19 por demoras en la asistencia a domicilio, se abrieron las investigaciones correspondientes para “esclarecer en todo lo posible” lo que ocurrió, indicó el organismo público.

En rueda de prensa en Colonia, donde se instaló un nuevo CTI, Cipriani destacó: "Siempre sentimos que la atención telefónica de ASSE se demora".



Frente a esta situación, contó que este martes llamó al presidente de Antel para pedirle "ayuda" para montar "verdaderos call centers, como tiene cualquier prestador privado, que ASSE no tiene, para poder atender las líneas de llamada telefónicas como merece ser".

Esta constatación, dijo el jerarca, la hizo él mismo ayer cuando comenzó a llamar a diferentes centros del principal prestador de salud, y reconoció: "Es cierto, demoramos".



"SAME está muy preparado, pero se desborda. Es común que se desborde porque hoy en día lo llaman por los llamados propios, del COVID, y para ver los hisopados. O sea que no hay SAME que pueda soportar... hace tiempo que estamos con esto", añadió Cipriani.

Por este motivo es que buscan "tener pronto en breve" un call center "solo para recibir este tipo de llamadas, y después mejorar la atención telefónica en todo ASSE que es fundamental".