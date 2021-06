Científicos alertan arribo "inminente" de la variante india que está en Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los últimos estudios sobre la efectividad de las vacunas frente a las variantes del COVID-19 a nivel mundial arrojan algunos datos que Uruguay debe mirar con atención: las variantes Delta (de origen indio) y Beta (de origen sudafricano) son las que “escapan” en mayor medida a la respuesta inmune generada por las vacunas y también presentan niveles más altos de transmisibilidad. Aunque por el momento Uruguay no ha reportado casos de personas infectadas con alguna de estas, los científicos advierten que “es cuestión de tiempo” que la variante india llegue a Uruguay debido a que ya se encuentra en Brasil.

“La variante Delta es como un suplente que entra al partido a comerse la cancha; no sabemos qué tan buen partido puede hacer, porque eso depende de muchísimos factores. Por ejemplo, la variante británica (Alpha) causó estragos en Inglaterra, Estados Unidos, circula en gran frecuencia en Argentina y otros países de la región, pero en Uruguay solo registramos un único caso”, dijo a El País el director del Laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Pasteur, Gregorio Iraola.

La posibilidad o no de que la variante india se disperse en nuestro país de forma masiva genera incertidumbre, pero Iraola advirtió que el escenario ideal ante la eventual entrada sería “tener la situación de contagios más controlada” que ahora. Sin embargo, en este sentido, dijo que hoy estamos frente a una situación mejor con respecto al momento en el que ingresó la cepa brasileña porque tenemos a un gran porcentaje de la población vacunado. “Seguramente cause una aceleración en los contagios pero no tan grande como lo hizo la P1 en su momento”, explicó.

La perspectiva regional en lo que refiere a las variantes del virus es un factor importante a tener en cuenta según subrayaron todos los científicos consultados. Sobre todo a partir de que un mayor número de variantes supone una situación epidemiológica más compleja para el país.



A pesar de que Uruguay lleva el ritmo de vacunación más rápido del continente, el inmunólogo Álvaro Díaz dijo a El País que el cierre de las fronteras no ocurrirá indefinidamente y en algún momento se levantará esa restricción, por lo tanto cree que “no hay que ser complacientes y pensar que está todo solucionado” con la vacunación, porque “las variantes pueden generar un retroceso de varios casilleros”.

Efectividad de las vacunas.

Uno de esos casilleros en donde Uruguay ha avanzado es en la reducción de las internaciones en CTI, gracias a la efectividad de las vacunas. El virólogo Gonzalo Moratorio dijo ayer en Buen Día, de canal 4, que la variante india es dos veces más transmisible que la P1 y que espera que “no genere más decesos y hospitalizaciones”, aunque es probable que aumenten los casos diarios.

Los números de efectividad divulgados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) la semana pasada están “en cierta medida condicionados por la variante P1”, según Díaz. En este sentido, el inmunólogo sostiene que es esperable que vuelvan a cambiar los porcentajes de efectividad para prevenir la enfermedad con una llegada de la variante india. Lo mismo creen Iraola y Cristina. Sin embargo, hay un dato en el que no hay consenso entre los científicos: lo que pasará con hospitalizaciones y muertes.

Por un lado, según Iraola, si esta variante se dispersa a un ritmo acelerado seguramente pueda modificar la dinámica de contagios, ingresos a CTI y muertes. “No es un hecho pero es una posibilidad”, advirtió. Por el otro, Juan Cristina cree que “a priori” no habría diferencias en los datos de eficacia para prevenir la enfermedad de forma grave, pero todo está ocurriendo en tiempo real, algo que dificulta las predicciones. En el mismo sentido, Díaz explicó: “Lo esperable es que el nivel de protección contra la enfermedad severa que dan las vacunas que ahora estamos usando no se altere significativamente frente a una nueva variante, al igual que se mantuvo con la P1, aunque es cierto que el número de personas con enfermedad grave va a depender también del número de casos totales. Si tenés más casos, aunque la vacuna prevenga la infección severa en un 90%, va a haber más infecciones de estas siguiendo la proporción. Eso es porque las vacunas no son 100% efectivas”.

Una mujer recibe una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Foto: Leonardo Mainé.

La producción de variantes del virus sucede a partir de la circulación sostenida y la cantidad de contagios, por lo tanto, según Cristina dentro de un tiempo todo puede cambiar. “Hoy está la india, pero mañana puede ser otra. Estas vacunas son muy útiles para la situación epidemiológica en la que estamos y lo que nos interesa ahora es salir del estado de pandemia. Quizá después usemos otras vacunas, pero cuanto más demoremos, más variantes vamos a tener”.

Falleció un niño de 9 años Uno de los 43 fallecidos reportados por el Sinae ayer fue un niño de 9 años del departamento de Montevideo. Según informaron a El País fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP), el niño sufría una encefalopatía grave. El pediatra director del Hospital Pereira Rossell, Álvaro Galiana, dijo que se debe a un trastorno neurológico severo que provoca muchas convulsiones. Además, destacó que “en todos los casos se trata de pacientes extremadamente vulnerables y sensibles”. El último informe epidemiológico divulgado por el MSP menciona que el 13,4% de los casos de COVID-19 ocurrieron en menores de 15 años.

Las cifras de la pandemia en Uruguay.

Este lunes se superaron las 5.000 muertes por COVID-19 en Uruguay, con un total de 43 fallecidos en la jornada.



A pesar de que la cantidad diaria de fallecidos se mantiene alta, el número de pacientes internados en cuidados intensivos continúa descendiendo de forma sostenida desde hace más de 10 días.

Por otra parte, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció ayer que el próximo miércoles comenzarán a llegar al país otras 502.000 dosis de la vacuna de Pfizer. Además, a partir del 25 de junio estarán arribando 550.000 dosis de Coronavac. Delgado escribió en su cuenta de la red social Twitter: “Esto permitirá completar la vacunación de todo el público objetivo”.

Dosis de la vacuna de Pfizer/BioNtech que se aplica en Uruguay. Foto: AFP

Las dosis de Pfizer están siendo aplicadas actualmente a menores de 18 años y a embarazadas, quienes fueron incluidas dentro del grupo de riesgo. Las mujeres gestantes, por ejemplo, pueden vacunarse sin agenda previa en el Hospital Pereira Rossell. También se administran en la campaña impulsada por el MSP -en conjunto con las intendencias departamentales-, “Pueblo a Pueblo”, con el fin de facilitar el acceso a la vacunación a aquellas personas con dificultades para agendarse.