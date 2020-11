Cerro Largo “cerrado” por brote de COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La aparición de un brote de coronavirus en Cerro Largo determinó que las autoridades nacionales y departamentales tomaran medidas drásticas en el departamento, donde ayer había unas 300 personas en cuarentena y 30 infectados. De ellos, 23 son de Melo y el resto de Río Branco, informó a El País la intendenta departamental, Carmen Tort.

Secundaria resolvió suspender las clases durante 72 horas en liceos públicos y privados y el Comité Departamental de Emergencias clausuró todas las actividades que estaban previstas para ayer domingo. También se decidió el cierre de los espacios públicos, boliches, ferias y restaurantes, y desinfectar los centros educativos. Primaria no registraba ayer ningún contagio en Cerro Largo y por lo tanto las clases se dictarán hoy con normalidad en el departamento.

Además, se resolvió suspender la atención presencial en la intendencia durante esta jornada (para fumigar en la tarde), y cerrar los centros CAIF y otros sitios que concentran a niños y jóvenes.



El Comité Departamental de Emergencias se reunirá esta mañana y realizará una conferencia de prensa sobre las 10:00 para informar sobre el estado de situación.



“Ya hacía dos fines de semana que estábamos cerrando los paseos públicos a la noche”, indicó la intendenta.



“Todo este tiempo hemos tenido a la Policía municipal en la fiscalización, sin perjuicio de las funciones que cumple Tránsito y Bromatología. Nuestra directora de Salud (Mariela Anchen) ha estado en contacto con el ministro y su equipo. No ha habido otros contactos con autoridades de gobierno”, agregó Tort.

El origen

Los contagios en Cerro Largo habrían ocurrido durante la realización de diversas actividades no autorizadas en las que no se cumplió con los protocolos establecidos, como ser reuniones y fiestas. Como viene ocurriendo en otros departamentos, todo indica que no hubo un respeto del distanciamiento ni del uso del tapaboca.



Según informó Subrayado, las seccionales 6ª y 10ª de Policía tienen turnos en cuarentena por contactos con positivos a COVID-19, y la cifra de efectivos aislados asciende a 10. El origen del foco habría sido por alumnos provenientes de la Escuela Militar que propagaron el virus entre familiares y amigos.



El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó ayer que “en todos los casos se mantiene un estricto seguimiento epidemiológico”.

Otro fallecido

El Sinae indicó en su informe de ayer que se detectaron 73 nuevos casos de coronavirus en todo el país, lo que implica un récord de test positivos diarios desde el comienzo de la pandemia el 13 de marzo, superando la cifra del sábado que fue de 72.



También se registró un récord con 509 casos activos, superando los 506 registrados el 31 de octubre.



Además, el Sinae informó que se constató un nuevo fallecimiento por COVID-19. Se trata de un paciente de 64 años, quien residía en Montevideo. Hasta el momento son 62 las defunciones por coronavirus en Uruguay.



Con respecto a los casos diarios, de los 73 confirmados ayer, 31 son de Montevideo, 22 de Cerro Largo (que ya tenía otros activos), 10 de Canelones, seis de Colonia, dos de Treinta y Tres, uno de Lavalleja y el restante de Rivera.



En referencia a los análisis, la jornada se llevaron a cabo 4.226. Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo se han procesado 344.350 test y se han registrado 3.514 casos positivos de coronavirus en todo el territorio nacional. De ese total, 2.943 ya se recuperaron.



Actualmente hay 509 casos activos, es decir personas que están cursando la enfermedad. De ese conjunto, ocho se encuentran en cuidados intensivos y dos en cuidados intermedios.



Del total de casos positivos confirmados, 401 corresponden a personal de la salud. Un total de 380 de ellos ya se recuperaron, 20 están cursando la enfermedad y 1 murió.



Los departamentos con casos activos al día de hoy son 15: Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Flores, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Río Negro, Rivera, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres.