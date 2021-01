Autoridades de ASSE analizan nuevas remociones en el Sistema de Emergencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Que en el Hospital Español nunca faltaron camas, que los servicios nunca se sobrecargaron y que el comunicado interno en el que el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) 105 alertaba por la saturación de las puertas y del sector de Cuidados Moderados de este centro y del Hospital Maciel era falso.

Las expresiones del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, sorprendieron ayer a los funcionarios del Español, al Sindicato Médico del Uruguay (SMU), e incluso a algunas autoridades del propio organismo.

El directorio de ASSE cesó ayer al director del Hospital Español, Alberto Barrios, y al coordinador médico y a la coordinadora de la Mesa Central de Operaciones de SAME 105, luego de difundirse un comunicado interno del servicio de emergencia médica en el que se advertía sobre la falta de camas en el Español y en el Maciel para pacientes con coronavirus.

Barrios es licenciado en Enfermería y había accedido al cargo a través de un concurso al que se presentó durante la administración del frenteamplista Marcos Carámbula. De acuerdo a diversas fuentes, fue adjunto y hombre de confianza del exdirector del Hospital Pereira Rossell y del Español, Federico Eguren.



Ahora, ASSE lo trasladará como adjunto a la Regional Sur y su lugar será ocupado por la infectóloga e internista Alicia Cardozo, quien ya trabajaba en el centro de salud.

Pero los cambios no terminan aquí. La molestia por la divulgación del comunicado interno de SAME fue tal que este servicio ordenó en las últimas horas una investigación administrativa para determinar responsabilidades en el envío del comunicado. Fuentes de ASSE confirmaron a El País que las autoridades analizan nuevas remociones en la emergencia móvil de la red de salud pública.



De todas maneras, Cipriani anunció ayer que la decisión de cesar a Barrios ya se “venía trabajando” y que nada tiene que ver con lo sucedido la semana pasada.

Este sábado El País informó en base a fuentes del organismo que desde las 14 horas del martes 5 de enero a la misma hora del miércoles 6, el Hospital Español no pudo recibir nuevos pacientes con coronavirus porque no había recursos humanos para acondicionar un área de unas 20 camas de Cuidados Moderados. Esto también fue desmentido ayer por Cipirani en una rueda de prensa convocada en la sede del organismo.

Sin embargo, fuentes de ASSE consultadas nuevamente ayer por El País ratificaron la información inicialmente publicada. Las versiones fueron compartidas por trabajadores del hospital, que advirtieron lo sucedido la semana pasada: “Solo nosotros somos testigos de la trancadera que había y de cómo se acumulaban los pacientes en el Español”, comentó un funcionario que pidió no ser identificado.

Leonardo Cipriani, presidente de ASSE, este martes en conferencia de prensa. Foto: Marcelo Bonjour

En el mensaje interno filtrado, SAME señalaba que desde la guardia de los hospitales Español y Maciel y de la Regional Sur se decía: “En forma transitoria y hasta nuevo aviso, las puertas de ambos centros y las áreas de Cuidados Moderados para pacientes respiratorios COVID-19 o sospechosos se encuentran saturadas”. En este sentido, el mensaje agregaba que en ambos casos las unidades ejecutoras no podían recibir a este tipo de pacientes, por lo que a continuación detallaba en una lista el orden de los hospitales al que deberían redirigir a los mismos.



El Hospital Español, que cuenta hoy con 60 camas de Cuidados Moderados, es referencia para el COVID-19 en la capital del país.

Polémica por "comunicación errónea".

Al ser consultado nuevamente sobre lo ocurrido, Cipriani contestó que “ese día (el 5 de enero) el Hospital Maciel se comunicó con el Español para poder derivar un paciente con diagnóstico de COVID-19”, cuando “al subdirector del Español le dicen que espere un poco, que estaban dando altas en el hospital, situación normal en cualquier centro hospitalario. Y ahí es cuando sale esa comunicación que es errónea”.

Mientras tanto, ASSE anunció que agregará 10 camas de CTI (ya se habilitaron cinco) y 27 plazas más en Cuidados Moderados del Hospital Español.



Cipriani reclamó ayer “mayor agilidad” a SAME en los controles dado que “no puede ser que derive una ambulancia a un centro hospitalario y esa ambulancia tenga que estar esperando cinco horas. ASSE no debe tener diferencias con el sector privado. No entiendo, no concibo un sanatorio privado que trabaje de una manera y un hospital de ASSE que trabaje de manera distinta”, remató el jerarca que también disparó contra el SMU por “politizar” el tema.

En el gremio médico rechazan esas afirmaciones y advierten que se limitaron a escuchar a los trabajadores del Español, y que llevaron estos planteos a la Gerencia General de ASSE. Federico Preve, integrante del Comité Ejecutivo del SMU, dijo a El País que los funcionarios reclaman más personal para CTI, salas de internación y puertas de emergencia, así como mejores insumos de protección, cápsulas y separadores para aislar a los pacientes infectados de aquellos que son negativos. Como respuesta, Preve señaló que ASSE les informó que en unos días habrá nuevos anuncios sobre la contratación de personal y que también se agilizarán los diagnósticos con test rápidos.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Interna del Hospital Español, Gissell Nova, contó a El País que los funcionarios del centro de salud venían denunciando hace meses la “ausencia” de las autoridades en el centro de referencia de coronavirus. La dirigente denunció que el equipo de gestión realiza teletrabajo, y que si bien concurría al hospital, no recorría las instalaciones.