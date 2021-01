Cipriani afirmó que cese de director del Español estaba previsto y anunció remociones en SAME

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, dijo horas más tarde de conocerse la remoción de Alberto Barrios como director del Hospital Español, que esto no obedece a la noticia de que ese centro de salud no pudo recibir hace una semana nuevos pacientes infectados con coronavirus porque no tenía personal de salud que atendiera más camas de cuidados moderados, tal como informó El País en su edición del sábado pasado.

"No, no esa causa", dijo Cipriani en rueda de prensa, quien agregó que se tenía en cuenta "desde hace mucho tiempo" la designación de la doctora Alicia Cardozo como directora del Hospital Español.

"Para nosotros es fundamental poner a cada quien en el lugar que corresponde por sus características técnicas", dijo el jerarca. Precisó que Barrios pasará a cumplir funciones en la región sur de ASSE.

Consultado sobre si no hubo ningún resquemor o diferencia técnica con el cesado, Cipriani respondió: "No, eso lo quiero dejar bien claro. La situación que ocurrió con el Hospital Español y con el Hospital Maciel no fue una situación de colapso (...) había unas demoras en pacientes en emergencia como ocurre en todos los años y en todos los momentos".

Respecto a quién le informó a SAME 105 de que no había camas en la unidad de cuidados moderados del Hospital Español, dijo: "El Hospital Maciel se comunica con el Hospital Español para poder derivar un paciente con diagnóstico de COVID-19. El subdirector del Hospital Español le dice que esperen un poco porque estaban dando altas en el hospital, situación normal en cualquier centro hospitalario, que lo demoren un poco. Ahí es cuando sale esa comunicación, que es errónea, que no tuvo que haber salido porque en ningún momento se llegó a colapsar ninguno de los dos hospitales".

Afirmó, además, que "no fue así" que faltaran camas en cuidados moderados desde las 14:00 horas del martes 5 de enero a las 14:00 horas del miércoles 6 de enero. "Solo el Hospital Maciel tenía 96 camas y al otro día llegó a tener 101 camas libres. Lo mismo con terapia intensiva, tenía seis, siete camas libres el Hospital Maciel y unas cinco camas libres el Hospital Español".

Por otro lado, Cipriani anunció que se removió al coordinador médico y la coordinadora de la mesa central de operaciones de SAME 105. Contó además que le están exigiendo a dicha emergencia "mayor agilidad a nivel de los controles", y graficó: "No puede ser que el SAME derive una ambulancia a un centro hospitalario y esa ambulancia tenga que estar esperando cinco horas. O sea que esa ambulancia fue mal derivada". Además, contó que SAME 105 cuenta con 19 equipos médicos técnicos, de los cuales "trabajan siete", lamentó.

"Tenemos que empezar a hacer un trabajo muy delicado de gestión a nivel de cada hospital para empezarnos a parecer a un sanatorio. El paciente de ASSE no es un paciente de segunda, que tenga que esperar seis horas en la camilla de una ambulancia, que tenga que ir a las cinco de la mañana para levantar un remedio", subrayó el jerarca, y luego añadió en ese tono: "El que no se adhiera o no tenga la cabeza, no va a poder trabajar con nosotros".