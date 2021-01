Hospital Español estuvo 24 horas sin cama para pacientes con COVID-19 por licencias y cuarentenas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Entre las 14 horas de este martes y la misma hora de este miércoles, el Hospital Español no pudo recibir nuevos pacientes infectados con coronavirus porque no tenía personal de salud que atendiera más camas de cuidados moderados.

De acuerdo a fuentes de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), la situación se desencadenó porque “se sumaron cuarentenas, licencias (anuales) y licencias médicas” de los funcionarios, por lo que “no se pudo habilitar un sector de camas por falta de recursos humanos”.

La situación quedó expuesta esta semana luego de que el periodista Gabriel Pereyra informase en Twitter que el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) 105 había notificado a coordinadores por la saturación de puertas y del sector de cuidados moderados del Hospital Español y el Maciel.

La noticia fue desmentida esa misma noche en conferencia de prensa por el presidente Luis Lacalle Pou, con la anuencia del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) Leonardo Cipriani, quien minutos más tarde aclaró en una rueda de prensa que “ese comunicado no fue correcto, fue puntual”, y que las puertas de los hospitales no están saturadas de pacientes.



Según pudo constatar El País, el comunicado fue enviado por las autoridades de SAME 105 al equipo de coordinación de la mesa Central de Operaciones en un canal en Telegram.

Esa misma noche, tras el desmentido del primer mandatario, los 26 suscriptores recibieron un mensaje: “Desde este momento queda sin efecto el canal de Telegram como mecanismo de comunicación con el equipo de coordinación de la Mesa Central de Operaciones”.



Fuentes de ASSE sostienen que no se trató de un colapso del sistema, sino que “se quedaron sin personal para cubrir coherentemente el número de camas”, que se estima en unas 20.



En el mensaje interno filtrado, SAME señalaba que desde la guardia de los hospitales Español y Maciel y de la Región Sur se decía: “En forma transitoria y hasta nuevo aviso, las puertas de ambos centros y las áreas de Cuidados Moderados para pacientes respiratorios COVID-19 o sospechosos se encuentran saturadas”.

Hospital Español. Foto: Archivo El País.

En este sentido, el mensaje agregaba que en ambos casos las unidades ejecutoras no podían recibir a este tipo de pacientes, por lo que a continuación detallaba en una lista el orden de los hospitales al que deberían redirigir a los mismos.



El Hospital Español, que cuenta hoy con 60 camas de cuidados moderados, es referencia para el COVID-19 en la capital del país. De hecho, así fue pensado apenas se instaló la pandemia del virus.

El caso fue señalado a El País por diversos funcionarios del centro de salud, que advirtieron que hoy los problemas continúan. Las fuentes denunciaron que en el hospital hay “mala gestión” y “mal manejo de las camas”, dado que hay más de 24 plazas libres que no pueden utilizarse por falta de personal.



“El personal que comprometieron, no entró. Hay 24 camas que se podrían usar pero faltan los recursos humanos”, indicó una fuente, que aseguró que el personal ingresa al área “lentamente” debido al desestímulo que implica trabajar en un hospital con Covid.

Fuentes de la salud niegan esta situación, pero sí admiten que les cuesta que el personal de la salud acepte puestos laborales en áreas en las que hay pacientes contagiados. Por otro lado, los funcionarios relatan que “hay pacientes negativos que están trancados” porque otros hospitales no los reciben, y que incluso ya ha ocurrido que los que sí están infectados y requieren de estas camas, deben quedarse en su domicilio o, en algunos casos, en las ambulancias.

Llaman a Cipriani a comisión.

La situación generó la reacción de la oposición, que ahora plantea convocar a Cipriani a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, al igual que ya lo hizo esta semana con el ministro Daniel Salinas por las negociaciones de las vacunas.

Leonardo Cipriani, presidente de ASSE, en conferencia de prensa. Foto: Marcelo Bonjour.

Fuentes del Frente Amplio informaron a El País que buscan, entre otras cosas, que Cipriani explique el comunicado interno de SAME 105. En diálogo con Info24 de M24, la senadora del Frente Amplio, Sandra Lazo, dijo que la bancada de su partido envió un correo al líder de Cabildo Abierto y presidente de la comisión, Guido Manini Ríos, para que se convoque al jerarca al Parlamento. Hasta la pasada medianoche, ASSE no había recibido ninguna notificación, al menos formalmente.



Lazo dijo que la comisión “es el ámbito legítimo para convocar a Cipriani” por el “confuso episodio de la aparición de este comunicado”.

En paralelo, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) se reunió este jueves con el núcleo de base del Español para conocer la situación de ese centro de salud. En un artículo publicado en el sitio web de la organización, el SMU señala: “Las conversaciones pusieron sobre la mesa una situación compleja con una dirección del hospital que califican (los trabajadores) de ausente: no concurre a las comisiones, no visita los servicios, ni realiza ningún tipo de planificación que mejore la actual situación”. Este lunes el sindicato será recibido por la Gerencia General de ASSE.