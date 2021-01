Cipriani: puertas de los hospitales "no están cerradas"; "tenemos buena capacidad de camas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la Asociación de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, informó en la noche de este miércoles que las puertas de los hospitales "no están cerradas" y que hay "buena capacidad de camas" en el área de cuidados intensivos.

"Estamos a un 50% de ocupación, que es lo que es la terapia intensiva en general. Tenemos camas libres en Montevideo y en el interior", indicó el jerarca en rueda de prensa tras los anuncios del presidente Luis Lacalle Pou realizados en conferencia de prensa.

Cipriani agregó que lo mismo ocurre en el caso de las camas que están previstas para los pacientes que deben ser internados en cuidados moderados.

El presidente de ASSE dijo que comunicado del SAME "no es correcto", "fue puntual" y que las puertas de los hospitales no están saturadas pic.twitter.com/oFX5obo2sc — EL PAÍS (@elpaisuy) January 7, 2021

"Hoy tenemos capacidad para poder afrontar todo lo que es el paciente COVID y el paciente no COVID", dijo el presidente de ASSE y agregó: "No obstante de esto estamos trabajando fuertemente y mañana se abren 27 camas más de cuidados moderados en el Hospital Español y se abrirán 10 más en el sector del CTI".

Por otra parte, expresó, en el correr de enero se reactivarán camas de CTI para llegar a las 210 camas que se tenían previstas para el área de terapia intensiva.

Las declaraciones de Cipriani llegan luego de que se divulgara un comunicado del Sistema de Atención Médica de Emergencia (Same) 105 de de ASSE, con fecha de ayer martes. El texto informaba que en las últimas horas los hospitales Español y Maciel habían comunicado que no recibirían "hasta nuevo aviso" a pacientes con COVID-19 o sospechosos en la entrada de guardia y en área de cuidados moderados por tener las instalaciones "saturadas".

"Ese comunicado no es correcto, no tuvo que haber sido de esa manera. No nos enteramos que existía el mismo", dijo Cipriani y agregó: "Hubo un momento puntual en el cual, por demora en el resultado del test diagnóstico, estas puertas de emergencia tenían un poco más de pacientes".

Fue en ese momento, explicó, que "se largó ese comunicado", dijo y reiteró: "Pero no es así, en realidad las puertas no están saturadas, no están cerradas".