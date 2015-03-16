Procesaron a pareja de adolescentes que rapiñaba ómnibus en Casavalle

El joven tiene 17 años y su novia 18. Tenían todo planeado. Ella solía ir como pasajera en los ómnibus y él la esperaba en una de las paradas: allí la adolescente le hacía señas antes de bajar si era o no propicio cometer la rapiña.

Una joven fue enviada a prisión y un adolescente internado en dependencias del INAU por distintas rapiñas que cometieron a conductores de ómnibus en Montevideo.

La joven tiene 18 años y su novio 17. Fueron detenidos tras cometer varias rapiñas en el barrio Casavalle.

Tenían todo planificado: ella iba como pasajera y al llegar a la parada de Don Pedro de Mendoza y camino Teniente Galeano él la esperaba en la parada. Ella hacía señas para avisar si consideraba propicio o no realizar la rapiña. De serlo, el hombre subía y amenazaba al conductor con un arma para llevarse la recaudación.

Luego iban a una casa de la zona en la que los albergaba un hombre.

De esta manera en la mañana del sábado cometieron dos rapiñas, pero fueron ubicados luego por personal de Plan Bus Seguro.

Mañana no circularán los ómnibus en Montevideo. Archivo El PAÍS.

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