Procesan a tres por robos en Montevideo

Dos hombres le arrebataron la cartera a una mujer de 58 años en Almería y Yacó. Tras el hecho, la víctima hizo la denuncia a la Policía. Horas más tarde de este episodio, que ocurrió a media tarde, agentes policiales detectaron a dos desconocidos en una moto que mantenían una "actitud sospechosa", informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Cuando los uniformados observaban a los sujetos, estos emprendieron la huida. Los agentes comenzaron a perseguirlos y lograron detenerlos en Comodoro Coe y Batlle y Ordóñez. Ambos fueron procesados en las últimas horas por el juez, por dos delitos de hurto especialmente agravado en reiteración real.

OTRO CASO.

Otro joven, de 22 años y con antecedentes penales, fue procesado por el mismo delito pero en grado de tentativa.

El viernes a la noche, en García Cortinas y Guipúzcoa (Punta Carretas) un hombre estaba sacando objetos de un auto acompañado de otro que estaba parado con una moto a su lado.

Efectivos que estaban en la zona detectaron una actitud sospechosa y se acercaron al sitio. Al llegar al vehículo, se dieron cuenta que el vidrio del auto estaba roto y detuvieron a la pareja. Luego, el dueño al coche encontró un arma calibre .32.

Uno de los sujetos terminó procesado y su acompañante fue dejado en libertad.

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