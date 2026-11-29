Volvió a bajar la desaprobación de Bergara, pero su gestión en la IMM sigue en números rojos, según Equipos
La última medición contratada por la comuna muestra que la valoración sobre la limpieza siguió subiendo en el mes de octubre, si bien la encuesta se hizo antes de los problemas sufridos en noviembre.
La desaprobación del intendente de Montevideo, Mario Bergara, volvió a descender, pero el balance sobre su gestión permanece con un saldo negativo, según la última encuesta de Equipos Consultores contratada por la comuna.
Si bien la aprobación bajó levemente de 32% en agosto a 30% en octubre, la desaprobación tuvo una caída de ocho puntos y pasó de 46% a 38%.
El porcentaje de los que ni aprueban ni desaprueban también tuvo un cambio considerable: subió del 17% al 25%. En tanto, el grupo de no sabe, no contesta, pasó de 5% a 7%.
En resumen, el saldo de la gestión seregnista varió de un -14 a un -8.
Bergara lleva tres encuestas seguidas mejorando, pero sigue sin salir de los números rojos en los que entró en noviembre de 2025 cuando todavía no había llegado a medio año de gobierno. Su punto más bajo fue el -26 del mes de abril de 2026.
Según esta encuesta realizada entre el 6 y el 21 de octubre, con los frenteamplistas su saldo sigue siendo positivo e incluso mejoró. Pasó de un 15 a un 38 y la aprobación quedó en un 54%.
Sin embargo, quienes votaron a la Coalición Republicana en octubre de 2024 fueron más duros con él en esta última encuesta. El balance negativo creció del -48 al -58, con una aprobación de tan solo 7%.
Por otro lado, un punto general de la intendencia que mejoró, pero que sigue en muy malos números, fue el funcionamiento de la comuna. Pasó de un saldo de -23 a -17.
Finalmente, cuando se observan aspectos específicos de la comuna, se encuentra que la visión sobre la limpieza volvió a experimentar una mejoría, si bien sigue con un saldo negativo: pasó de -41 a -33. Asimismo, el ítem de recolección de basura cambió de un balance de -20 a uno de -15. En cualquier caso, la encuesta es anterior a los problemas de limpieza sufridos en noviembre.
El otro gran punto débil de la intendencia, el tránsito, también atravesó un cambio positivo y pasó de -37 a -33.
Sin embargo, los aspectos mejor valorados en las últimas mediciones sufrieron un descenso en esta encuesta de octubre. El de acciones culturales pasó de un saldo de 59 a uno de 49, el estado de parques, plazas y espacios públicos de 40 a 35 y el funcionamiento del transporte público de 35 a 33.
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