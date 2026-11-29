La desaprobación del intendente de Montevideo, Mario Bergara, volvió a descender, pero el balance sobre su gestión permanece con un saldo negativo, según la última encuesta de Equipos Consultores contratada por la comuna.

Si bien la aprobación bajó levemente de 32% en agosto a 30% en octubre, la desaprobación tuvo una caída de ocho puntos y pasó de 46% a 38%.

El porcentaje de los que ni aprueban ni desaprueban también tuvo un cambio considerable: subió del 17% al 25%. En tanto, el grupo de no sabe, no contesta, pasó de 5% a 7%.

En resumen, el saldo de la gestión seregnista varió de un -14 a un -8.

Bergara lleva tres encuestas seguidas mejorando, pero sigue sin salir de los números rojos en los que entró en noviembre de 2025 cuando todavía no había llegado a medio año de gobierno. Su punto más bajo fue el -26 del mes de abril de 2026.

Según esta encuesta realizada entre el 6 y el 21 de octubre, con los frenteamplistas su saldo sigue siendo positivo e incluso mejoró. Pasó de un 15 a un 38 y la aprobación quedó en un 54%.

Sin embargo, quienes votaron a la Coalición Republicana en octubre de 2024 fueron más duros con él en esta última encuesta. El balance negativo creció del -48 al -58, con una aprobación de tan solo 7%.

Por otro lado, un punto general de la intendencia que mejoró, pero que sigue en muy malos números, fue el funcionamiento de la comuna. Pasó de un saldo de -23 a -17.

Finalmente, cuando se observan aspectos específicos de la comuna, se encuentra que la visión sobre la limpieza volvió a experimentar una mejoría, si bien sigue con un saldo negativo: pasó de -41 a -33. Asimismo, el ítem de recolección de basura cambió de un balance de -20 a uno de -15. En cualquier caso, la encuesta es anterior a los problemas de limpieza sufridos en noviembre.

El otro gran punto débil de la intendencia, el tránsito, también atravesó un cambio positivo y pasó de -37 a -33.

Sin embargo, los aspectos mejor valorados en las últimas mediciones sufrieron un descenso en esta encuesta de octubre. El de acciones culturales pasó de un saldo de 59 a uno de 49, el estado de parques, plazas y espacios públicos de 40 a 35 y el funcionamiento del transporte público de 35 a 33.