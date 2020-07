Tests para todos los que se internen y "visado" para extranjeros: los anuncios de Lacalle hoy

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou brindó una conferencia en la noche de este martes en la Torre Ejecutiva para comentar acerca del avance del COVID-19 en Uruguay. "Que nadie cante victoria porque estamos lejos de terminar este partido", comentó el mandatario. Lacalle Pou dijo que "van a haber brotes, a medida que la economía se abrió van a haber brotes".

Entre otros, el presidente anunció que se decidió "hisopar a todas aquellas personas que se vayan a internar en un centro de salud tanto en Montevideo como en Canelones" y que se exigirá un visado a los ciudadanos extranjeros para transitar por el país. Este documento certificará que esa persona se realizó el test de COVID-19 y que tuvo resultado negativo.

El presidente dijo que el gobierno “entiende necesario informar la situación actual” y que es “fundamental la información para generar tranquilidad”.

“Como estamos en el sexto brote de la pandemia nos pareció oportuno conversar”, comentó Lacalle Pou, y dijo que el actual que surgió en la mutualista Médica Uruguaya genera “algunas preocupaciones”, entre otros, porque se genera en un centro de salud.

“El Uruguay gracias al esfuerzo de los uruguayos ha podido volver a muchas de las actividades”, dijo el presidente. “No se puede abrir todo al mismo tiempo”, agregó.

“Si podemos estar a esta altura de reapertura es gracias a la sociedad entre el gobierno y los uruguayos”, comentó.

Es "bastante disímil" el acatamiento al uso del tapabocas, y el distanciamiento físico es "fundamental", mencionó el presidente a la hora de mencionar qué cosas hay que hacer.

"A la barra joven: no se pueden hacer fiestas", dijo, y agregó que "esto atenta contra todas las medidas sanitarias que se han recomendado".

"Se va a controlar a la gente que tiene que estar confinada", indicó además el presidente.

"Estuvimos reunidos hace dos días, mañana hay una reunión vía Zoom. Han producido tres documentos interesantísimos", dijo sobre el grupo de expertos que asesora al gobierno, el cual no recomendó al gobierno indicar a la población una cuarentena voluntaria. "Obviamente que el que no tenga que salir que no salga", agregó el presidente. "El Uruguay ha madurado rápidamente sobre esta enfermedad", y dijo que el que no lo hace es por "desidia".

"Confinamiento obligatorio no va a haber", señaló.

"Cuando el gobierno se tenga que expedir u opinar sobre un funcionario, lo va a hacer cuando lo estime conveniente. Sin perjuicio de lo cual cualquier legislador tiene la facultad de hacer planteos", dijo Lacalle Pou ante la pregunta de si el fiscal de Corte, Jorge Díaz, tiene el respaldo del Poder Ejecutivo tras el pedido de Cabildo Abierto de removerlo.

Esta instancia se dio días después de que se detectara un brote de COVID-19 en la mutualista Médica Uruguaya en Montevideo, algo que prendió las alarmas de las autoridades. Este martes, en tanto, la mutualista Círculo Católico también informó acerca del confinamiento de más de 80 personas tras haber estado en contacto con un caso positivo de la enfermedad.

El sábado pasado, durante el acto por la Jura de la Constitución, el presidente llamó a la población a tener precaución y tomas las medidas de higiene recomendadas para evitar la propagación del virus. "Por favor cada uno apriete las marcas y cuando salga use el tapabocas; si hacemos eso no hay necesidad de volver atrás", dijo el mandatario en esa ocasión.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, informó en rueda de prensa este martes que Uruguay registra hasta el momento 120 casos activos de COVID-19, 16 más que lo informado el lunes por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).Sería la cifra más alta de casos activos desde el pasado 28 de mayo, cuando se confirmaron 135 personas enfermas de COVID-19.