El mensaje de Lacalle Pou ante brotes: "Por favor cada uno apriete las marcas"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo esta mañana de sábado que ante los brotes que surgieron de contagio de coronavirus el mensaje a dar es: "Por favor cada uno apriete las marcas y cuando salga use el tapabocas; si hacemos eso no hay necesidad de volver atrás".

Lacalle participó hoy de un acto en aniversario de la Jura de la Constitución y dijo que el gobierno va "a seguir abriendo actividades siempre y cuando exista cuidados sino vamos a tener que dar marcha atrás".

Luis Lacalle Pou en acto por Jura de la Constitución. Foto: Pablo S. Fernández

"La estrategia es ir abriendo la sociedad con la nueva normalidad que es el distanciamiento físico, el tapabocas, la higiene. Si seguimos en eso vamos abriendo, que es el despliegue táctico y la estrategia es un plan de apertura con algunas cosas que seguramente hasta el año que viene no cambien", dijo Lacalle. Y agregó: "Todos sabemos que hay algunas cosas que hacíamos hasta hace cinco meses que no las vamos a volver a hacer por un largo tiempo y algunas que hacíamos van a ser modificadas, por ejemplo, la ronda de mate: yo ya no tomo mate con nadie y ustedes tampoco".

Preocupación por el transporte

El presidente dijo que "hay preocupación" por la situación actual y la propagación a través de un centro de salud, pero dijo que "no es el único país donde los rebrotes se generan en centros de salud y ahí es que se propagan".



"Por el momento no hubo un crecimiento exponencial de los contagios", afirmó y planteó también que no se anima a "decir que ha habido un relajamiento de toda la población porque seríamos muy injustos, al revés creo que la gran mayoría de los uruguayos sigue cumpliendo con los protocolos, con el distanciamiento, con el tapabocas".



"Hay que apretar un poco más esa conducta y ser solidario y cuidarnos de estos focos; cuando llega un foco a Montevideo o a la zona metropolitana es más complejo que lo que fue en Treinta y Tres", explicó.

La preocupación de Lacalle Pou hoy pasa por el transporte colectivo. "A mi me preocupa el tema del transporte colectivo, el tema de las frecuencias el tema de que estamos pidiendo distanciamiento y en horario pico va con mucha gente", dijo y planteó que el lunes se reunirá con el ministro de Transporte para conversar al respecto.



Lacalle dijo que esto se soluciona "con más frecuencias en la hora pico". "Hay que ver porque no quiero decir una medida que no la tengo evaluada económicamente. Hay que ver qué puede hacer el gobierno en horas pico de transporte público para, sin resentir más la situación económica de las empresas, pero tratando de que la gente pueda estar con un distanciamiento físico mayor". El presidente dijo que la idea es "dar un apoyo", pero que todavía requiere hacer una evaluación económica.

Luis Lacalle Pou en acto por Jura de la Constitución. Foto: Pablo S. Fernández

Lacalle Pou colocó una ofrenda en el Obelisco por aniversario de la Jura de la Constitución El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, colocó este sábado una ofrenda floral al pie del Obelisco a los Constituyentes de 1830, con motivo de la conmemoración del 190º aniversario de la Jura de la Constitución.



"Como sostuvimos mucho tiempo, devolverle a la fecha patria su día, su significado y su celebración. En este caso el Obelisco tiene una conmemoración de los primeros constituyentes, la primera vez que el Estado se dio para sí un contrato social, el más importante, que es la Constitución que después se modificó varias veces y segundo por el famoso acto del Obelisco que también tiene una connotación de defensa de las instituciones, defensa de la democracia".