Vertiente Artiguista rechaza declaraciones del senador Camy sobre subsecretaria del Interior: "evidencian machismo"

La Mesa Ejecutiva de la Vertiente Artiguista emitió un comunicado este sábado en el que rechaza las declaraciones del senador blanco Carlos Camy sobre la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde. En el documento se califican de "inadmisibles" las palabras de Camy durante la comparecencia de las autoridades de la cartera del Interior al Parlamento.

“Quiero aprovechar la presencia de las máximas jerarquías del ministerio, porque la señora subsecretaria señaló lo siguiente: ‘La orden de no aflojar impulsó aspectos negativos en la Policía’. Y agregó: ‘Con esa ‘orden de no aflojar del gobierno pasado tuvimos en la Policía suicidios, violencias institucionales, problemas de salud mental, consumo problemático de todo tipo de sustancias’. Aparte de que esto no es así, como tengo como principio confiar en la buena fe de la gente, quiero pedirle expresamente que se disculpe en este tema”, apuntó el senador blanco, un dirigente siempre muy cercano a Larrañaga en esa oportunidad.

Luego agregó: “Me parece que esto merece respeto; aparte, esta orden de no aflojar –que hasta la pintó, sin que correspondiera, la Policía– fue lo que identificó a un hombre que, con honestidad y trabajo, por lo menos, dedicó 14 meses de su vida a ejercer la función, y que hoy no está para defenderse. Como la subsecretaria es mujer, es una señora, lo dejo por acá y en estos términos, porque si hubiera sido otro el caso, capaz que lo resolvíamos de otra manera; porque a quien no está para defenderse, los defienden los amigos”.

Valverde aclaró que ya había pedido disculpas en una nota en un canal de televisión y que sus palabras habían sido extraídas de una reunión en un comité de base el 25 de agosto. “Como dije en algún medio público, mis palabras fueron sacadas de contexto y fragmentadas en esa nota. Yo no había dado nota; era un entorno de confianza en el que estaba hablando. De todas formas, cuando mis palabras –porque eran mías– generan una molestia, un dolor, una ofensa en otras personas, pido disculpas. Lo dije en su momento en un medio porque tuve la oportunidad y, si es necesario, lo hago de nuevo acá. Pido disculpas porque si mis palabras –ya sea fragmentadas, completas o como vengan– a alguien le provocan dolor, molestia u ofensa, no tengo ningún problema: pido disculpas nuevamente”, dijo Valverde.

Para la Vertiente Artiguista, las palabras de Camy "evidencian el machismo que todavía persiste en la política y una violencia que rechazamos en la sociedad y en la política uruguaya".

El comunicado agrega que las palabras de Camy no son "una muestra de consideración, sino una amenaza" y expresa su total solidaridad y respaldo a Gabriela Valverde, "así como su compromiso permanente con la defensa de la política y la convivencia democrática apegada a las mejores tradiciones del Uruguay".