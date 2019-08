Distendido, Vázquez se internó ayer para hacerse una biopsia por nódulo pulmonar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una niña de entre seis y siete años que vestía el uniforme de un colegio esperó toda la tarde ayer para darle “un beso” al presidente Tabaré Vázquez antes de su internación para realizarse una biopsia por un nódulo pulmonar.



-¿Cuál de todos es Tabaré?



-No, ninguno. Somos de su seguridad, le contestó uno de los tres funcionarios de Presidencia de la República a la pequeña que ansiosamente esperaba su turno para saludar al mandatario. "Yo de acá no me voy hasta sacarme una foto con él", le dijo sin resignarse más tarde a sus tutores.

El noveno piso de la Asociación Española o área VIP como le suelen llamar los propios funcionarios, se convulsionó ayer por la tarde por la internación del presidente de la República; y todo el personal, independientemente de su área, se encargó de cuidar cada detalle.



En tan solo tres horas, un agente de seguridad revisó tres veces la sala de espera y las dos habitaciones presidenciales, una funcionaria llamó a personal de mantenimiento para cambiar una bombilla de luz que titilaba en uno de los baños de las salas y una enfermera solicitó cambiar una de las mesitas para comer por otra que estuviera “menos rayada”.

Vázquez ingresó ayer a las 19:00 horas a la mutualista y se dirigió directamente al segundo piso en el que se encuentra el block quirúrgico. En el lugar, familiares y amigos del mandatario comenzaban a llenar la sala de espera.



Uno de los hijos del presidente, Álvaro Vázquez, que se desempeña como jefe del Servicio de Oncología de la mutualista encabeza toda la asistencia del presidente. Él conformó un equipo de especialistas entre los que se encuentra el oncólogo Mauricio Cuello, el cirujano de tórax Daniel Terra y personal médico de la propia institución médica.



El presidente no interrumpió sus tareas en la previa a la internación, incluso horas antes, Presidencia seguía informando sobre sus actividades. El miércoles el presidente recibió en la Residencia de Suárez y Reyes al gobernador de Río Grande del Sur, Eduardo Leite, quien le transmitió sus mejores deseos de pronta recuperación. Paralelamente, la propia vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky dijo que el gobierno seguirá trabajando con total “normalidad”, es más, anunció que el presidente Vázquez estará encabezando el Consejo de Ministros del próximo lunes. “Lo vamos a apoyar en todo lo que necesite (...) va a seguir gobernando, tiene la voluntad de hacerlo”, señaló.



Vázquez realizó una conferencia de prensa el martes pasado en la que informó que le fue detectado un nódulo en un hallazgo imagenológico en unos estudios periódicos que se realiza y que, aconsejó, “es bueno que todos los ciudadanos se hagan. En un estudio tomográfico se me comprobó la existencia de un nódulo pulmonar derecho con características muy firmes de que se puede tratar de un proceso maligno”, expresó el presidente.

Vázquez en la conferencia de prensa donde anunció que tiene un tumor pulmonar. Foto: Fernando Ponzetto

El mandatario indicó que esta semana se realizará estudios que requerirán uno o dos días de internación. “Tanto los procedimientos diagnósticos como los eventuales tratamientos que tenga que realizar los voy a realizar todos en mi país porque tenemos un cuerpo médico de excelencia y tecnología de primera avanzada, instituciones acordes a lo que se necesita en situaciones como esta”, dijo. Sin embargo, Vázquez aseguró: “Me siento perfectamente bien y no he tenido ningún síntoma visible atribuible”.



El presidente expresó que se trató de un hallazgo imagenológico en el marco de unos estudios periódicos.

Le realizan hoy los estudios

Fuentes médicas informaron a El País que el presidente de la República Tabaré Vázquez será intervenido esta jornada para hacerle una biopsia en su pulmón derecho para lo que se le realizará una anestesia general. El objetivo del estudio será determinar si presenta células anormales en su pulmón. Luis Ubillos, oncólogo, grado tres de la Facultad de Medicina, presidente de la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay, explicó esta semana a El País que “un nódulo pulmonar es una masa, un crecimiento anormal” y que lo primero que hay que hacer es una biopsia para hacer un diagnóstico. El profesional señaló que en el caso de Vázquez “lo que se dijo es que es un nódulo con características de que sea maligno, al ser médico sabe de lo que habla, pero obviamente eso hay que confirmarlo. No podemos decir que sea maligno solamente por el aspecto sino que hay que biopsiarlo y con eso tener un diagnóstico, si es un tumor primitivo del pulmón o si es proveniente de otro lado, o incluso que sea no maligno”. El tratamiento puede abarcar desde una cirugía hasta procedimientos de radioterapia.