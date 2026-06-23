Uruguayo que había sido detenido a finales de mayo en Libia mientras iba rumbo a Gaza fue liberado

Matías Álvarez Rodríguez, ciudadano italo uruguayo que había sido detenido a finales de mayo en un convoy terrestre que iba camino a Gaza fue liberado este martes, anunció la Cancillería uruguaya a través de la red social X. El joven, de 29 años, había sido retenido por las autoridades de Libia en la frontera de Sirte, junto a otros nueve activistas de la organización Global Sumud.

"Con satisfacción, anunciamos la liberación del ciudadano italo uruguayo, Matías Álvarez Rodríguez, participante de la flotilla, quien había sido detenido en Libia. Agradecemos a los servicios diplomáticos de Italia y Uruguay, que estuvieron involucrados en las gestiones realizadas", señaló la cartera.

Con satisfacción, anunciamos la liberación del ciudadano italo uruguayo, Matías Álvarez Rodríguez, participante de la flotilla, quien había sido detenido en Libia. Agradecemos a los servicios diplomáticos de Italia y Uruguay que estuvieron involucrados en las gestiones realizadas https://t.co/UgZ19TnZT5 — Cancillería Uruguay 🇺🇾 (@CancilleriaUy) June 23, 2026

Los otros nueve retenidos eran la ciudadana polaca Laura Kwoczala, la estadounidense Jenelle Jones, los argentinos María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, la portuguesa Ana Margarida França Santana Baptista, el tunecino Ashraf Joya, la española Alicia Armesto Núñez y los italianos Domenico Centrone y Leonarda Alberizia.

En un video publicado por Magreb Sumud Organisation al momento de su detención, se puede ver a Álvarez Rodríguez explicando que si estas imágenes se publicaron es porque fue "detenido o secuestrado mientras participaba en la caravana humanitaria terrestre internacional con destino a Gaza".