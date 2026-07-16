Uruguay alcanzó un acuerdo sobre el transporte aéreo con países de la región: apunta a reducir costos

El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó este jueves que el Consenso de Brasilia, que comprende a los doce países de América del Sur y es presidido por Uruguay, alcanzó un acuerdo técnico para ampliar las opciones de conectividad aérea.

La iniciativa para la Integración del Transporte Aéreo Sudamericano (ITAS), explicaron desde la cartera, “reconoce la necesidad de ampliar la conectividad aérea y los flujos comerciales y de personas entre localidades en América del Sur, con conexiones directas que generen eficiencia y reduzcan costos”.

Los cancilleres de los países sudamericanos -Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Venezuela y Uruguay- firmarán una declaración para adoptar la iniciativa formalmente, en pos de “un crecimiento económico sostenible, el desarrollo del turismo y el intercambio cultural, así como una mayor unión entre los pueblos de la región”.

Primera reunión presencial del Consenso de Brasilia. Presidencia

Consultada por El País, la Cancillería aclaró que aún es muy pronto para definir los pasos concretos que ayudarían a lograr estos objetivos, y que se espera que la reducción en el precio de los pasajes sea un efecto a mediano plazo.

La ITAS se pondrá en práctica de forma “gradual y progresiva”, y se procura que “en un futuro” estos vuelos tengan “el mismo tratamiento que los vuelos domésticos”.