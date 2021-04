Tres bocas cerradas por día; en un año de gestión de Larrañaga se cerraron 1.182 puntos de venta de droga

El productor de marihuana se les había escapado por poco. Aquella tarde de enero, cuando los investigadores de la Brigada Antidrogas llegaron a su laboratorio clandestino, él ya no estaba. Sin embargo, sí incautaron 220 plantas. Enseguida supieron que su caída era inminente. Solo era cuestión de tiempo.

“Estén atentos, porque a él le gusta ir a comer todos los días al shopping”, les dijo una mujer a los investigadores. Ese dato fue suficiente para que el hombre fuera capturado unos días después, a finales del pasado mes de marzo.



Así se cerró uno de los últimos operativos del combate contra las drogas ilegales de este año y un mes de administración de Jorge Larrañaga al frente del Ministerio del Interior. En su asunción el jerarca ya lo había adelantado: “La batalla madre es contra el narcotráfico”, dijo en esa oportunidad, y definió esta práctica como “el corazón del mal”.

Más que antes.

La droga es un veneno y muchas veces es el origen de delitos como rapiñas y homicidios. Este concepto también fue expresado por Larrañaga varias veces desde que dirige la cartera de seguridad. Pero, ¿cómo ha sido la lucha de la Policía contra el narcotráfico durante su administración?



Según datos oficiales a los que accedió El País, en lo que va de su gestión, entre el 1° de marzo de 2020 y el 1° de abril de 2021, se han cerrado 1.182 “bocas” de venta de droga en distintos puntos del país y se han incautado más de 5.000 kilos de droga (en la Memoria Anual se dice que de marzo a diciembre de 2020 se incautaron 28.000 kilos; pese a esto desde la cartera sostienen que esa cifra no es correcta y que se trata de un error involuntario que se está investigando).

Las 1.182 “bocas” implican que, por día, la Policía desarticuló a un ritmo de un poco más de tres puntos de venta.



La administración del último gobierno del Frente Amplio, al mando de Eduardo Bonomi, publicó un informe en la página del Ministerio de Interior el 17 de febrero de 2019 en el que indicaba cuántos puntos de venta de droga se habían desarticulado entre 2015 y 2018. En 2015 fueron 594; en 2016, 652; en 2017, 603 y en 2018, 489.

La droga incautada.

Dentro de la incautación de droga, la cocaína está en el podio. En el período que va de marzo de 2020 a abril de 2021, la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas incautó más de 3.000 kilos de esta sustancia.



El kilo de cocaína tiene un valor de US$ 10.000 en Uruguay. Esto significa que el costo de lo incautado ronda los US$ 30.000.000. Si las intenciones eran vender esa cocaína en el exterior, y que Uruguay fuera tan solo un país puente, ese número se podría duplicar o triplicar, dependiendo de la zona donde se comercialice.

La marihuana fue la segunda droga que mayor incautación tuvo bajo la administración de Larrañaga. En el año de gestión al frente de la cartera, la Policía decomisó casi 2.000 kilos entre las semillas, las plantas y las flores.



En lo que refiere a estimulantes del tipo anfetamínico, el decomiso fue de un kilo y medio en ese período. Entre esta categoría de droga se encuentran el éxtasis, la anfetamina y la metanfetamina.

Golpes recientes.

Cerca de las 17:30 horas del pasado jueves la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas logró incautar 50,6 kilos de cocaína que iban a ser utilizados para abastecer a distintas bocas de drogas a lo largo y ancho de Montevideo.



Según informaron fuentes policiales a El País, los investigadores de la Brigada Antidroga detuvieron dos vehículos a la altura del kilómetro 68 de la Ruta 1, en el departamento de San José. Uno de los conductores, al ver a los efectivos, intentó huir a toda la velocidad y se produjo una persecución, pero finalmente fue capturado.

Cuando los efectivos inspeccionaron los autos encontraron 49 ladrillos de cocaína escondidos en dos bolsos en la valija del coche cuyo conductor había intentado fugarse.



En el procedimiento, además de detener a los dos conductores, se incautaron los dos vehículos marca Hyundai, cinco celulares, $ 9.400, US$ 800, $ 3.000 argentinos y 1.000 reales.

Los dos detenidos fueron conducidos a declarar ante la fiscal de Estupefacientes Cecilia Gutiérrez. El viernes ambos fueron formalizados por un delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte y tenencia para su no consumo.



La Justicia dispuso la medida cautelar de prisión preventiva por un lapso de 90 días para ambos, mientras que la Fiscalía continúa con la investigación y prepara una acusación final para los imputados. En su cuenta de Twitter, el ministro Larrañaga destacó el trabajo de la Brigada Antidrogas. “Seguimos luchando contra el narcotráfico”, escribió el jerarca.

Así arrancó abril en cuanto a la incautación de droga. Pero los golpes más fuertes de este año sucedieron en marzo. Con apenas 18 días la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas obtuvo la incautación de más de una tonelada y media de cocaína. Entre los días 26 y 27 de marzo, los investigadores realizaron 18 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país para desarticular a una banda internacional de narcotraficantes.

La idea de estos delincuentes, que imprimieron la cara del narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán -el líder del cartel de Sinaloa, condenado a cadena perpetua por narcotráfico, violencia con armas y lavado de activos- en los ladrillos de cocaína, era “contaminar” un buque en ultramar. Para eso contaban con una lancha con la que iban a llevar los paquetes con droga hasta el barco.



A raíz de este operativo, dirigido por la fiscal Mónica Ferrero, el 29 de marzo se logró la condena para siete personas con penas de hasta casi seis años de penitenciaría. En tanto, otras dos fueron imputadas y enviadas a prisión preventiva como medida cautelar a la espera de una acusación fiscal.



La investigación sobre esta banda criminal compuesta por delincuentes paraguayos, uruguayos, brasileños y cubanos, aún continúa.

En los allanamientos se incautaron 606 kilos de cocaína, más de 300 estaban dentro de la lancha en una chacra de Canelones. El valor de esta droga en Uruguay ronda los US$ 6.000.000. Pero el plan era que esta embarcación, finalmente, trasladara la droga a Europa. En caso de ser llevada a España o Alemania, el precio de la carga se triplicaría. En esos países el gramo de cocaína ronda los 50 euros ($ 2.657).



El miércoles 10 de marzo, en tanto, la Policía logró incautar casi 800 kilos de cocaína. Los investigadores de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas encontraron en el Puerto de Montevideo y en un depósito ubicado en la zona oeste del departamento la cocaína, considerada de “máxima pureza”.



La Policía sospecha que la droga decomisada era parte de un cargamento que tenía como destino, también, a Europa.

La droga estaba oculta dentro de 25 bolsos escondidos debajo de lonas negras que cubrían las cajas de cuatro camionetas importadas recientemente en barco desde Brasil y guardadas en un depósito de la zona oeste de Montevideo.



Otros siete bolsos con cocaína fueron hallados dentro del puerto capitalino. No trascendió si también estaban disimulados dentro de camionetas o en otro lugar.

La denuncia sobre la existencia de drogas en algunos vehículos importados desde Brasil fue realizada por un importador al director de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, quien dio aviso a los investigadores.



En el barco viajaban 900 vehículos. Tras partir de Santos, el buque hizo escala en el puerto de Zárate (Argentina) y terminó su viaje en Montevideo. Santos y Zárate son puertos donde la Policía realizó grandes incautaciones de drogas con destino a Europa.



En octubre pasado, entrevistado por El País, Larrañaga había señalado: “Lo que sí le quiero expresar es que nosotros estamos dando y vamos a seguir dando una durísima batalla contra el narcotráfico grande y el narcomenudeo. Tenemos récord de bocas allanadas. Estamos dando pasos muy firmes”.

Denuncian “bocas” en Ciudad Vieja

Vecinos de la calle Reconquista presentarán una denuncia en el Municipio B referida a una “boca” de pasta base situada en una vivienda propiedad de una iglesia. En una nota divulgada ayer en una red social de un grupo de vecinos de la Ciudad Vieja, se señala que la denuncia no tiene un móvil político partidario sino que apunta a mejorar la seguridad de la calle Reconquista. Y agrega que la alcaldesa de la Ciudad Vieja, Silvana Pissano (Frente Amplio), ya recibió denuncias de otras “bocas” de drogas ubicadas en el barrio y las trasladó a la Fiscalía.



Consultada por El País, Pissano confirmó que recibió esas denuncias. Sin embargo, aclaró que todavía no se reunió con los vecinos de la calle Reconquista. Según estos, esa “boca” de drogas debió haber sido cerrada con la aplicación de la ley de urgente consideración (LUC) y que una iglesia, dueña de esa propiedad, debía desalojar a los intrusos. Uno de los vecinos, dijo en el grupo, que las denuncias a la Policía y los encuentros de los Concejales Vecinales de la Ciudad Vieja realizados con el anterior director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Gustavo Leal, y el actual director de esa repartición, Santiago González, “no dieron resultado”.



Y agregó: “Si conocen otras direcciones dentro del Municipio B en las que operan ‘bocas’ de venta, sería importante presentarlas todas juntas”. Por su parte, González afirmó a El País que, acompañado por el comisario de la Seccional 1a, se reunió con vecinos donde recibió denuncias sobre ubicaciones de “bocas” de drogas de la zona. “Estamos luchando contra el tráfico de drogas en ese barrio. La Brigada Antidrogas hizo enormes operativos en la Ciudad Vieja”, dijo. Y agregó: “No es que no estamos trabajando. Se han desarticulado muchas ‘bocas’ de drogas en ese barrio. Tal vez lo que ocurre es que esa misma ‘boca’ se abre otra vez por distintas razones”. Algunas de esas razones son que los familiares de traficantes detenidos muchas veces deben pagar por la droga incautada por la Policía durante las detenciones.