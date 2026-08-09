Tras salvataje y aportes del Estado, la Caja de Profesionales dará “superávit” en 2026, según el MEF

El subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, señaló este viernes en el Parlamento que, tras la aprobación de la ley de salvataje de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu), los ingresos de la institución serán US$ 13 millones anuales superiores a los previstos originalmente por el Poder Ejecutivo.

La ley, aprobada en 2025, estableció un aumento en la tasa de aportación para los profesionales activos (que podría llegar a 22,5% para 2028) y una nueva contribución pecuniaria para los pasivos (de 2% al 5%), dependiendo en ambos casos el nivel de ingresos.

Aunque no era un asunto que estuviera previsto tratar en la comisión que estudia la Rendición de Cuentas, ante el planteo del diputado Pablo Abdala, el tema fue abordado por Vallcorba, quien señaló que “las proyecciones financieras que se realizaron cuando se presentó el proyecto, estimaban un escenario conservador en el que asumía que el 50% del incremento por los aumentos en los aportes se perdería frente a un crecimiento de las declaraciones de no ejercicio o por cambios de categoría”. No obstante, el jerarca indicó que según las últimas estimaciones realizadas por la propia Caja la pérdida se ubica por debajo del 10%. “Hoy estamos en un escenario mucho más favorable del que asumimos al presentar el proyecto y, por tanto, esto representa ingresos mayores a los previstos por casi US$ 13 millones”, afirmó.

Fachada de la Caja de Profesionales. Foto: Estefanía Leal

Según el economista, las estimaciones realizadas por la paraestatal muestran que para 2026 el resultado operativo daría “un leve superávit” -considerando ingresos por aporte de Rentas Generales de US$ 70 millones anuales-, mientras en 2027 habría nuevamente déficit. “Pero se compensaría con las ganancias financieras y con otros resultados que tiene la Caja, por lo que en 2027 también se registraría un resultado igualmente positivo. Hablando de millones de pesos uruguayos, el resultado previsto para el Ejercicio 2026 indica que será positivo, de casi $ 229 millones (US$ 5,7 millones), y el resultado previsto para el año 2027, proyectado global, es del orden de casi $ 50 millones (US$ 1,25 millones). Nosotros no estamos viendo una situación que amerite ninguna acción de emergencia, de asistencia a la Caja, y por eso es que no estamos haciendo uso de aportes adicionales (a los US$ 70 millones), más allá de que monitoreamos y, cuando sea necesario, lo vamos a efectuar”, afirmó.

En las últimas semanas, el Ejecutivo dejó sin efecto vía decreto el cobro de timbres en la salud que había sido aprobado por la directiva de la Cjppu.