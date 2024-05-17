Temas del día:

Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Política

Tras denunciarse despidos, Uber devela que más de 500 taxistas están registrados en la aplicación

La Patronal del Taxi está en la mira por una supuesta “lista negra”; hay denuncias ante los ministerios de Trabajo y Economía.

17/05/2024, 03:50
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Uber
Uber.
Foto: Archivo El País

Redacción El País
Más de 500 taxistas están registrados en Uber y han realizado viajes en Montevideo, señalaron a El País fuentes de la aplicación. De hecho, añadieron, el 10% de los viajes que realizan autos asociados a la plataforma son taxímetros.

“En Montevideo, hemos invertido tiempo y recursos para la integración del taxi a la aplicación, como en cientos de ciudades en todo el mundo, desde Buenos Aires y Bogotá y Ciudad de México hasta Londres, Nueva York y Madrid”, señalaron desde la empresa. Y añadieron que tienen como objetivo que “cada vez sean más los taxistas que puedan aprovechar la tecnología y las medidas de seguridad” que sostienen ofrece Uber.

“Queremos que los conductores y propietarios de taxis puedan conocer de primera mano la experiencia manejando y generando ganancias con la app. Por eso, vamos a seguir creando oportunidades y ofreciendo promociones especiales pensadas especialmente para ambos”, dijeron.

La patronal del taxi dice que los socios de las apps reclaman derechos cuando no cumplen con las mismas obligaciones. Foto: Fernando Ponzetto
Foto: Fernando Ponzetto

El programa Santo y Seña (Canal 4) señaló que la Patronal del Taxi tenía una “lista negra” que la conformaban quienes usaban Uber y también Cabify, y que se despidió a personas que las utilizaban. Esto llevó a que se llevaran a cabo denuncias en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y también ante la cartera de Economía y Finanzas.

Taxistas usaron la tarjeta de crédito de una clienta, gastaron más de $ 114.000 y fueron condenados por estafa

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
Sindicato del Taxi
Te puede interesar