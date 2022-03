"El trabajador que reclama es el problema" y "no le mientas a la gente": cruce Andrade-Gandini por la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"¿Qué mensajes da la LUC? Que el trabajador que reclama es un problema", dijo Óscar Andrade, senador frenteamplista, y su par nacionalista Jorge Gandini le retrucó: "Dejá de mentirle a la gente". Los legisladores debatieron en la tarde de este viernes en el programa Esta Boca es Mía (Canal 12) acerca de las relaciones laborales en la Ley de Urgente Consideración (LUC), en el marco del referéndum que busca derogar 135 artículos.

La LUC tiene “un sesgo” que “recorta los derechos laborales”, sostuvo Andrade. “La ocupación (del lugar de trabajo) se prohíbe para los públicos y también para los privados, se extiende la prohibición”, manifestó.



En este sentido, Gandini señaló que “a la LUC le cargan cosas que no tiene”. “El texto es clarísimo y dice que el que quiere hacer huelga puede hacer huelga y se lo va a proteger y el que quiere trabajar puede trabajar”, afirmó.

“Ninguna ocupación está hecha para que otros vayan a trabajar. La ocupación, aceptemos, es una extensión del derecho de huelga, pero que no permite que otros ejerzan su derecho al trabajo”, añadió el senador nacionalista.



Por su parte, Andrade ahondó en la regulación de piquetes en la LUC con un ejemplo. “A una trabajadora la sancionan porque pierde un dedo”, comenzó, y relató que una empresa forestal penalizaba a sus trabajadores por accidentarse y le dio la máxima sanción a esa mujer: 14 días.



"Cuando vuelve, los compañeros se solidarizan”, explicó y añadió que hicieron un piquete en la entrada de la empresa. “Yo participé del piquete, hoy estaría haciendo un acto ilegal que tendría que ser detenido por la Policía según la ley que votó Gandini”, apuntó Andrade.

“No vas preso”, replicó Gandini, a lo que Andrade respondió que “te pueden llevar detenido”. Los trabajadores que hicieron un piquete “hoy podrían estar detenidos por notoria mala conducta, eso es la LUC”, añadió el legislador frenteamplista.



“Eso no es la LUC”, reafirmó Gandini y Andrade le volvió a sostener: “la LUC establece que ese piquete es ilegal”. “¿Qué artículo dice eso? ¡Leeme el artículo!”, reclamó Gandini y Andrade cerró: “Es ilegal, no hay dudas".



Durante la discusión, el nacionalista le reclamó a su par frenteamplista: “No fuerces la ley” y “no le mientas a la gente”.

“El grueso, más del 90% de los conflictos laborales nacen en incumplimientos patronales. No nacen de que hay sindicatos locos”, dijo el senador frenteamplista, más adelante en la conversación.



“El sindicato te sirve para defenderte del abuso”, apuntó Andrade. En este sentido, señaló que “restringir el derecho de huelga es una forma de restringir el sindicato y la posibilidad de defensa colectiva de los trabajadores”.



“¿Los trabajadores perdieron derechos? No, yo creo que ganaron derechos”, expresó Gandini, por su parte. “Algunos sindicalistas perdieron poder, eso sí es verdad, pero para eso llegamos nosotros, para cambiar algunas cosas”, manifestó.