Talvi no se sintió representado por Lacalle Pou en el debate

El candidato colorado Ernesto Talvi no solo no cambió de canal durante el debate presidencial televisivo entre el oficialista Daniel Martínez y el blanco Luis Lacalle Pou, sino que, incluso, siguió en pantalla unos minutos para escuchar el análisis de los equipos periodísticos.

Si bien el presidenciable señaló que “no es comentarista” del debate televisivo, dijo que “en ningún sentido y bajo ningún concepto” se sintió representado por el blanco durante el debate.



En diálogo con El País, el candidato dijo que “somos muy distintos” con Lacalle Pou, y que su proyecto “es distinto” porque el suyo es “un mapa del futuro”. El colorado dijo que Lacalle Pou, “quizás no tenga para ofrecerle a la ciudadanía lo que nosotros sí tenemos, el mapa del futuro, un destino, un rumbo, una sociedad distinta a la que vivimos, a la que queremos vivir, un pequeño país modelo”, apuntó.



El colorado vio el debate junto a su familia en su casa de Carrasco, según contó él mismo a El País antes de ingresar a su vivienda el martes tras abandonar la sede de Ciudadanos en Pocitos.



La semana pasada luego de una conferencia de prensa en la que Talvi denunció ser “proscripto” del debate presidencial y en la que cargó contra los medios televisivos por propiciar ese escenario, contestó en Twitter al oficialista Daniel Martínez que “Lacalle no nos representa” en el debate. Lo hizo luego de que el frenteamplista le escribiera que “es raro que omita la lógica determinada por el orden de las encuestas. Por ella acepté el debate con Lacalle. En esa misma línea imagino aceptará debatir contigo aunque ahora no sé, porque dice ser tu ‘socio’. En ese caso estarás bien representando”. Talvi sigue tercero en la mayoría de las encuestas de intención de votos tras Martínez y Lacalle.

Debate presidencial entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou. Foto: Fernando Ponzetto

El colorado le contestó que “después del segundo viene el tercero, por lo que pide un debate de tres. ¿Qué regla lo impide? Las encuestas suben y bajan y Lacalle no nos representa. ¿Lo escuchaste hablar del exceso de funcionarios públicos? Como campeón del empleo público infinito debieras discutir el tema conmigo”.



El colorado rompió el silencio ayer por la mañana tras el debate luego de una reunión con el cardenal y arzobispo de Montevideo Daniel Sturla. Allí señaló que “vimos el debate con atención e interés (pero) sentimos que faltó el mapa del futuro”. Por otra parte reiteró que está dispuesto a debatir, en cualquier orden, con (Luis) Lacalle o Martínez. “El orden de los factores no altera el producto. Da lo mismo debatir con uno o con otro. Uno dice que primero debata con el otro y el otro dice que no quiere debatir. Entonces esa es la forma en la que terminamos que nadie quiere debatir con nosotros. Me pregunto por qué”.

Afinidades.

El candidato colorado visitó el programa “En la mira” de VTV en el que además de hablar del tema, fue consultado sobre su afinidad con respecto a otras tiendas políticas. Señaló que tiene más afinidad con “el ala socialdemócrata” del Frente Amplio que con el candidato a presidente por Cabildo Abierto Guido Manini Ríos. Aseguró que el ala socialdemócrata del FA “está más cerca del proyecto liberal y progresista que tenemos nosotros que el de Manini, que es un proyecto nacionalista, conservador y corporativo”.