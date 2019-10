Talvi sobre anuncio de Martínez: "Leal está asociado con un fracaso del que él fue parte"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El candidato colorado Ernesto Talvi fue consultado durante un rueda de prensa este miércoles acerca del debate y del anuncio de su par frenteamplista de designar a Gustavo Leal como ministro del Interior en caso de llegar a la Presidencia.

"Vimos el debate con atención e interés (pero) sentimos que faltó el mapa del futuro", indicó el candidato.



Sobre la designación del actual director de Convivencia y Seguridad del Ministerio del Interior afirmó: "Martínez tiene derecho a anunciar su gabinete. Dijimos muchas veces que Leal tiene capacidad técnica de sobra para ejercer esa función".

Sin embargo consideró que "Leal está asociado con un fracaso del que él fue parte"y agregó: "Se les terminó el crédito".



Por otra parte reiteró que están dispuestos a debatir, en cualquier orden, con (Luis) Lacalle o Martínez. "El orden de los factores no altera el producto. Da lo mismo debatir con uno o con otro. Uno dice que primero debata con el otro y el otro dice que no quiere debatir. Entonces esa es la forma en la que terminamos que nadie quiere debatir con nosotros. Me pregunto por qué".



El candidato realizó las declaraciones luego de mantener una reunión con el cardenal Daniel Sturla para conocer el "trabajo que está haciendo la Iglesia en múltiples dimensiones".



"La Iglesia es parte de la sociedad civil y está haciendo un trabajo extraordinario en muchas áreas", consideró.