Talvi recoge el guante y acepta debate con Astori

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, se molestó hace dos semanas cuando el candidato presidencial por el Partido Colorado Ernesto Talvi advirtió que “si Uruguay sigue endeudándose como hasta ahora, efectivamente nuestro país va a tener que recurrir al FMI”.

Astori no tardó en contestarle al colorado tras sus declaraciones en un ciclo de presidenciables de Deloitte y el programa radial En Perspectiva. En radio LaCatorce10, el secretario de Estado señaló que se trataba de “uno de los disparates más grandes” que ha oído en esta campaña electoral. Además, al ser consultado sobre si eventualmente aceptaría un debate con el presidenciable, el ministro dijo: “Sí, claro, yo estoy a la orden para cuando se desee debatir”.



En medio de su proceso de recuperación por un “pinzamiento” en las cervicales, Talvi escribió un tuit ayer en el que recogió el guante y aceptó debatir con el ministro. Sin embargo, puntualizó que aún quedan cuestiones a resolver, por ejemplo, en qué momento hacerlo: “¡Claro que vamos a debatir con Astori! No es candidato pero le sobra estatura presidencial. Pena que el Frente Amplio no se dio cuenta. Estamos negociando fechas. Astori prefiere más adelante, nosotros la semana que viene. Porque después estaremos debatiendo con Martínez y Lacalle Pou”.

El coordinador político de Ciudadanos, el diputado Adrián Peña, dijo a El País que Astori “es una persona con mucha estatura” y que “el tema económico está arriba de la mesa, mucho más de lo que se pensaba: la situación argentina, los indicadores y la caída del empleo; estamos hablando de dos economistas de porte y es bueno para que se vea que Ernesto Talvi puede ser la persona preparada en medio de eventuales dificultades”.



Por su parte, el prosecretario general del Partido Colorado y candidato a diputado, Felipe Schipani, dijo a El País que se aceptó porque “fundamentalmente Astori ha venido sosteniendo que la economía del país está en una buena situación”. A su juicio, “es buena cosa” que confronten las dos visiones del país.



Sin embargo, en el Frente Amplio sostienen no solo que no creen que Talvi debata con el ministro, sino que aún Astori no ha fijado una fecha concreta. El diputado de Asamblea Uruguay José Carlos Mahía, dijo a El País que el debate entre ambos “es bueno en sí mismo porque son dos economistas de primera línea y están dispuestos a confrontar ideas con altura, que es lo que requiere la política uruguaya”.

Debate presidencial.

Aún no fue informada oficialmente la fecha definitiva para el debate entre los candidatos del Frente Amplio Daniel Martínez y del Partido Nacional Luis Lacalle Pou, del que Talvi no participaría. Sin embargo, fuentes coloradas informaron a El País que el candidato ya se encuentra negociando otros debates con los candidatos y tampoco descartan que pueda ser parte del que a priori se informó que juntará al frenteamplista y al blanco.



“Martínez y Lacalle se prefieren entre sí para debatir. Uno comparece como campeón del gobierno y el otro como auto designado jefe de la oposición”, señaló el candidato del Partido Colorado a través de su cuenta de Twitter apenas conocida la noticia. Horas después, en rueda prensa, Talvi profundizó en el tema y recalcó que “Lacalle y Martínez se cocinaron esto entre ellos”.



Además, señaló que “la idea de que no van a existir más debates es ingenua (...) Van a haber más debates aunque los tengamos que ir a buscar debajo de la cama. Hay que establecer una agenda de debates. Esto es como un campeonato donde se fijan todas las fechas. No es que juegan entre Nacional y Defensor y después vemos cuándo le toca a Peñarol. Si la primera fecha es Lacalle-Martínez, está muy bien. Después veremos cuándo son las otras”. Se espera que Talvi vuelva esta semana a la campaña.