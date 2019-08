Astori sobre dichos de Talvi y el FMI: "Es uno de los disparates más grandes que he oído"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Al igual que lo hizo Daniel Martínez, candidato a la Presidencia por el Frente Amplio, el ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori le respondió a Ernesto Talvi, candidato por el Partido Colorado, quien señaló que "si Uruguay sigue endeudándose como hasta ahora, efectivamente nuestro país va a tener que recurrir al FMI (Fondo Monetario Internacional)".

"Es uno de los disparates más grandes que he oído en esta campaña electoral. Lo que está haciendo Talvi es, de alguna manera, intentar equiparar algo que es imposible equiparar: la situación uruguaya del punto de vista financiero con la situación argentina", dijo en "Panorama 1410" (1410 AM).

"Lo que dice Talvi tal vez podría aplicarse a lo que ocurrió antes de los gobiernos del Frente Amplio, principalmente en la crisis del 2001, 2002, con Talvi en la esfera de decisiones más importantes de la economía uruguaya. En aquel entonces, junto a otras personas, Talvi estaba al frente las esas decisiones que ese tomaban, entre ellas la de recurrir al FMI", agregó.

Asimismo recalcó que cuando el Frente Amplio asumió el gobierno en 2005 "Uruguay era el segundo país deudor más importante del mundo con el FMI". "El primero era Turquía (...) Dos años más tarde nos liberamos por primera vez porque cancelábamos la deuda", subrayó.

"La solvencia financiera que tiene Uruguay es la más grande de su historia contemporánea", puntualizó el ministro.

Si bien reconoció que "hasta ahora le ha dado resultados", en referencia a las encuestas que lo muestran con chances de acceder al balotaje, dijo que "Talvi no tuvo nunca el discurso que tiene ahora, lo conozco bastante bien".

"Lo de Talvi es una operación de disfraz en el sentido de ocultar lo que realmente piensa y al mismo tiempo lo que puntualmente defendió durante todo el tiempo que estuvo al frente de su instituto CERES (Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social) (...) Busca intentar aparecer ante la opinión pública, como una persona que podría tildarse de progresista, según su intención, y buscar captar voluntades electorales de esas que llamamos que se ubican en el centro del espectro político y mucha gente que incluso no tiene decidido su voto", sostuvo.

"A la operación disfraz hay que enfrentarla con una operación memoria. Talvi no resiste un archivo. Hay que buscar las cosas que hizo, las cosas que dijo, para tener una idea no supuesta o creada desde alguna agencia de publicidad, si no lo que ocurrió en la práctica", agregó.