Suspensión de la señal rusa RT genera divisiones en la coalición

La decisión del presidente de Antel de suspender “inmediatamente la emisión en Vera Tv de la señal rusa RT” fue un hecho político que aunque no tuvo mayores efectos en la realidad -la agencia rusa llega a Uruguay por la infinidad de los canales que facilita internet- sí tuvo dos palpables consecuencias: malestar en la embajada del imperio euroasiático, y división de opiniones dentro del oficialismo.

Cuando Gabriel Gurméndez anunció su decisión en un tuit el 1° de marzo -en el que además acusó a Russia Today de ser un “servicio de la propaganda y justificación de la violenta invasión militar de Rusia a Ucrania”-, uno de los primeros en preocuparse fue el ministro de Ambiente, Adrián Peña, líder del sector Ciudadanos del Partido Colorado, grupo al que también pertenece el vicepresidente de Antel, Robert Bouvier.



Fuentes políticas comentaron a El País que Peña, sorprendido con la decisión, buscó enseguida el contacto con el número dos de la telefónica estatal porque entendía que la decisión de Antel podría entenderse como un “exceso”, pero Bouvier le aclaró de inmediato que el tema no había pasado por el directorio: le explicó, en definitiva, que se trató de una decisión que tomó Gurméndez sin previa consulta.

La comunicación se gestó porque en ese sector de los colorados “a la mayoría” le había hecho “ruido” que se quitara sin más la señal de la grilla digital de la compañía estatal.



A partir de entonces el asunto se instaló en la agenda. El propio presidente Luis Lacalle Pou dijo la semana pasada en entrevista con radio El Espectador que llamó a Gurméndez tras ver un tuit de la Embajada de Rusia que aseguraba que lamentaba “esta situación”. Aseguró, además, que él sigue en Twitter a la señal RT y que no estaba de acuerdo ni respaldaba lo resuelto por Gurméndez, pese a que entendía que tampoco tenía “por qué” respaldarlo o no.



Pero en la coalición de gobierno no todos tienen la opinión del presidente, aunque varios coinciden en que la determinación de Antel tampoco tuvo consecuencias significativas.

El expresidente y secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, por ejemplo, señaló a El País que aunque la definición de Antel “no puso en juego la libertad de prensa”, sí hubo por parte de la empresa pública un “gesto simbólico muy afirmativo” de ese derecho. “Porque esta agencia oficialista (del gobierno de Kremlin) es la expresión justamente de una dictadura”, dijo el exmandatario. Y siguió: “En Rusia se han eliminado todos los canales independientes para que esta señal sea el monopolio y la exclusividad de lo que no va a ser información sino propaganda”. Por eso subrayó que lo que hizo Gurméndez fue, a su entender, marcar una válida “expresión de protesta para con una emisora oficialista que usurpa todo el espacio de libertad que ha desaparecido en Rusia”.



Una postura opuesta ha tenido Cabildo Abierto, cuando su líder, Guido Manini Ríos, fijó en Twitter la posición mayoritaria de su colectivo: “Ni en los peores momentos de la Guerra Fría se hizo algo igual”, escribió el senador el 2 de marzo. “No importa qué se dice, quién lo dice ni a quién defiende. Importa la libertad!!”, agregó.



En el Partido Independiente, en tanto, la posición es más intermedia entre los extremos manifestados por Manini y Sanguinetti -quienes suelen tener posturas contrapuestas. “Es cierto que esta cadena de información está teniendo un componente propagandístico, pero de cualquier manera hay que tener mucho cuidado”, opinó en diálogo con El País el líder de este partido y ministro de Trabajo, Pablo Mieres. “Siempre que se afecta la libertad de expresión hay que tener cuidado, porque no está bueno que haya censura, aunque no necesariamente la hubo en este caso”, razonó.