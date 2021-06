Sotelo a director de DW: "No se comportaron como una 'organización imparcial de medios'"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las repercusiones del informe del medio alemán Deutsche Welle (DW) respecto a una presunta amenaza a la libertad de prensa en Uruguay continúan. Luego de que el director general del medio Peter Limbourg asegurara que "no hay razón para ofenderse", el director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Gerardo Sotelo, le respondió: "No se comportaron como una 'organización imparcial de medios'".

"Querido amigo, lamentablemente DW en español no se comportó en este asunto de acuerdo a sus propias reglas y compromisos...", indicó Sotelo este martes a través de su cuenta de Twitter.



El director de Secan hizo referencia a la participación del periodista Edison Lanza, quien actualmente integra el equipo de comunicación de Yamandú Orsi en el gobierno de Canelones, y consideró que consultarlo como "única fuente" se trató de una omisión.

No se comportaron como una “organización imparcial de medios” que “no debe apoyar un partido o asociación política de un solo lado” y cuyos “reportes deben ser comprensibles, veraces y basados en hechos” (DW Act). Demasiados errores para una organización tan prestigiosa. ... — Gerardo Sotelo (@Cybertario) June 1, 2021

"Citaron organizaciones vinculadas a la misma fuente y de dudosa confiabilidad e imparcialidad y no buscaron ofrecer al público una perspectiva lo suficientemente amplia y neutral", opinó.



En la misma línea, Sotelo agregó: "No se comportaron como una 'organización imparcial de medios' que 'no debe apoyar un partido o asociación política de un solo lado' y cuyos 'reportes deben ser comprensibles, veraces y basados en hechos' (DW Act). Demasiados errores para una organización tan prestigiosa...".



"Espero que aún sea verdad que 'cualquier persona tiene el derecho de acercarse a la Deutsche Welle con peticiones y sugerencias referidas a programas'", finalizó.

Este martes, el director del medio respondió al diputado blanco Pablo Viana, quien había criticado el informe por considerarlo "un insulto". A través de su cuenta de Twitter, Limbourg le dijo que "no hay razón para ofenderse".