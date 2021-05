Edison Lanza deslindó a Orsi de opiniones en informe de DW y realizó algunas precisiones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El periodista Edison Lanza, actual integrante del equipo de comunicación de Yamandú Orsi, se pronunció este lunes al respecto del informe en el que participó, del medio alemán Deutsche Welle (DW). El reporte advertía por una presunta amenaza a la libertad de prensa en Uruguay, lo que motivó reacciones periodistas y políticos. "Acepto la crítica y el debate público; está bien que así sea en una democracia robusta", expresó.

Lanza precisó a través de su cuenta de Twitter que las opiniones expresadas durante la entrevista que le realizaron en el marco del informe, "no fueron consultadas con el intendente Orsi, ni lo involucran". "Agradezco su amplitud frente a opiniones personales", dijo.



"La titulación y enfoque del informe no me pertenece, como es de estilo corresponden al medio. Se puede revisar la nota: allí no expresé que la libertad de prensa en Uruguay estuviese 'amenazada', aunque sí hablé de problemas", indicó Lanza.

https://t.co/qVhCk67TgM titulación y enfoque del informe no me pertenece, como es de estilo corresponden al medio. Se puede revisar la nota: allí NO expresé que la libertad de prensa en Uruguay estuviese “amenazada”, aunque sí hablé de problemas — Edison Lanza (@EdisonLanza) May 31, 2021

Por otra parte, el periodista indicó que en el informe sí habló de "retrocesos en el acceso a la información", y consideró: "En mi opinión hay muchos pedidos de información rechazados que no siguen el principio de máxima publicidad que establece la ley y se hace un uso discrecional de excepciones".



"La ley fue establecida para facilitar la transparencia, no para que ciudadanos y periodistas deban ir a la Justicia (con todos los costos) a litigar por el acceso a la misma", agregó al respecto.



"Sobre la modificación a la Ley de Medios dije y pienso que congela el actual sistema de medios porque aumenta las posibilidades de concentrar los ya existentes en pocas manos y hace casi imposible que existan concursos periódicos para nuevas opciones", expresó además.

Con respecto a la mención que realizó durante la entrevista de la salida de Eduardo Preve de Subrayado, Lanza indicó que tras una pregunta al respecto respondió lo que se sabe hasta el momento.



"Por supuesto acepto la crítica y el debate público; está bien que así sea en una democracia robusta. Quedo a disposición para seguir intercambiando sobre estos temas. Fin", indicó.



El informe de DW respecto a la libertad de prensa en Uruguay generó reacciones de periodistas y políticos que se mostraron en desacuerdo con lo expresado. Entre ellos, el director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Gerardo Sotelo, quien expresó: "Triste y grave la actitud de quien agravia de manera irresponsable".