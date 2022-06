“Sorprende que primero no consulten en Ambiente”, dijo Peña sobre isla frente a Punta Gorda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Sorprende que primero no consulten en Ambiente, pero la realidad es que todavía no tenemos ese proyecto”, dijo este viernes en rueda de prensa el ministro de Ambiente, Adrián Peña, respecto al plan de hacer una isla artificial frente al barrio Punta Gorda.

“En el ministerio de Ambiente no tenemos ninguna línea siquiera con respecto a esta propuesta”, sostuvo el jerarca. “Todo hace pensar que es un proyecto complejo desde el punto de vista ambiental, pero todavía no lo tenemos”, aseguró.



En este sentido, dijo que su cartera se expresará al respecto cuando los técnicos del área de Evaluación de Impacto Ambiental analicen su viabilidad.

Consultado respecto a la posibilidad de que la isla no se haga en Montevideo, Peña descartó la idea: “No creo que sea en otro departamento”.



Ante la pregunta de si la isla artificial sería una "concentración de ricos", en referencia a críticas que se han hecho al proyecto en los últimos días, el ministro dijo que no iba a a opinar sobre el tema pero luego bromeó: "Será un barrio al que no podría ir yo".