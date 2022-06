Lereté le pidió al ministro Falero que el plan de isla frente a Punta Gorda se instale en Canelones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se abrió la disputa para captar una inversión de más de US$ 2.000 millones. El diputado nacionalista Alfonso Lereté le solicitó este jueves al ministro de Transporte (MTOP) José Luis Falero que "considere la posibilidad" de que el proyecto "MVD 360" que buscó en un principio instalar torres y un puerto deportivo en formato isla frente a Punta Gorda, "pueda ser ubicado en las costas del departamento canario".

El pedido por carta del representante blanco, a la que tuvo acceso El País, llega pocos días después de que la Intendencia de Montevideo (IMM) indicara que no ve "viable" una iniciativa de esas dimensiones en la capital, que preveía una inversión de US$ 2.300 millones a lo largo de 10 años, que implicaría la creación de 4.500 puestos de trabajo.

Lereté mostró "sorpresa" por esta negativa de la comuna capitalina. "Somos conscientes de los enormes esfuerzos que el gobierno realiza para la llegada de inversiones que puedan no solo brindar una mejor calidad en las opciones que el Uruguay brinda desde el punto de vista logístico e inmobiliario, sino que además el desvelo continuo para generar fuentes de trabajo para todos", indicó.

En esa línea es que busca "inyectar al departamento de Canelones de inversiones de diversa índole". Nombró la iniciativa que surgió de instalar un puerto deportivo en Atlántida, siendo que Canelones "es el único departamento de toda la franja costera del país, que no cuenta con una terminal marítima".



Al mismo tiempo de este pedido de Lereté, las máximas autoridades del MTOP han expresado públicamente que buscan revertir la definición de Montevideo para que no se desinfle esta iniciativa de Jirkel S.A, integrada por empresarios uruguayos.



"Esperemos que Montevideo revea esta posición, queremos hablar con ellos", dijo ayer el subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola, quien agregó que se podría analizar de llevar adelante esta megainversión en el departamento de Colonia. En esa línea, declaró un día antes el ministro Falero: "Uruguay no se puede dar el lujo, de forma tan rápida, de negarse a un proyecto de desarrollo".



El director de Planificación de la IMM, Luis Oreggioni, había planteado el lunes que esta inversión —que ya tuvo el visto bueno de Presidencia— está "concentrada en este lugar en formato de isla genera, confronta y afecta procesos que tienen que ver con la vida de la centralidad montevideana, particularmente del Centro y Ciudad Vieja por los cuales la Intendencia de Montevideo está apostando muy fuerte".



El 9 de mayo, a través de una resolución del MTOP con la firma del presidente Luis Lacalle Pou, el proyecto fue considerado de "sumo interés para la Administración", que permitiría la "jerarquización de la ciudad en general y de la rambla montevideana en particular, así como amplía la oferta portuaria de la ciudad conectándola aún más con la región".