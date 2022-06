MTOP pedirá reunión con IMM y no descarta que isla en Punta Gorda se haga en Colonia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Gobierno intenta que la inversión de US$ 2.300 millones anunciada por un grupo de inversores uruguayos no se diluya tras la negativa de la Intendencia de Montevideo (IMM) al emprendimiento inmobiliario en formato isla frente a Punta Gorda.

El subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola, declaró en las últimas horas a Canal 5 (Medios Públicos) que si bien buscarán que la comuna capitalina "revea" su postura, "se pueden analizar otras opciones a nivel del territorio nacional, por ejemplo, en Colonia".

Consultado sobre si podría ser en Canelones por su cercanía —zona gobernada actualmente por el frenteamplista Yamandú Orsi—, planteó: "Hay que hablar con los inversores, pero esperemos que Montevideo revea esta posición, queremos hablar con ellos. Sino habrá que analizar otras opciones porque creemos que es beneficioso para el país de prosperar una iniciativa de este tipo por todo lo que conlleva".



El subsecretario de Transporte dijo que van a pedir una reunión con autoridades de la comuna capitalina para conocer "los motivos por los cuales la Intendencia de Montevideo no está aprobando el proyecto, por qué no lo considera viable". Busca que la IMM pueda "cambiar esa posición".

Olaizola destacó que el proyecto impulsado por la firma Jirkel S.A es "moderno, que no hay en Uruguay y podría significar una nueva opción para inversores y gente que quisiera instalarse en esa zona".



Las declaraciones de Olaizola se suman a lo que señaló enfáticamente el ministro de Transporte, José Luis Falero, luego de que la IMM no viera "viable" la iniciativa: "Uruguay no se puede dar el lujo, de forma tan rápida, de negarse a un proyecto de desarrollo".



Falero llamó, en diálogo con el programa "Otra mañana" (Radio Oriental), a que el proyecto "debería ser analizado quizá un poco más en profundidad". "Yo aspiro a que se abra una instancia de diálogo; no nos podemos cerrar de forma tan drástica", insistió.

El proyecto "MVD 360" fue considerado de "sumo interés para la Administración", indica una resolución del Ministerio de Transporte (MTOP), que tuvo la firma del presidente Luis Lacalle Pou.