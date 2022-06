Falero cree que Uruguay no puede "darse el lujo" de rechazar proyecto de isla artificial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Trabajo y Obras Públicas (MTOP), José Luis Falero, respondió a la postura expresada por la Intendencia de Montevideo (IMM) respecto a que "no es viable" el proyecto de una isla artificial en Punta Gorda. "Yo creo que el Uruguay no se puede dar el lujo, de forma tan rápida, de negarse a un proyecto de desarrollo. Me parece algo apresurado", dijo Falero.

"Creo que este tipo de iniciativas privadas generan un interesante desarrollo inmobiliario, laboral y de inversión de privados. Me parece que debería ser analizado quizá un poco más en profundidad", agregó el ministro en diálogo con el programa "Otra mañana" de Radio Oriental.

El ministro indicó que "generalmente puede suceder que en la administración pública pueda haber una visión contraria y sin embargo se pueda analizar más en profundidad los pro y los contra para poder intercambiar con los propios inversores y revertir esta situación".

Falero recalcó que "salvo que ya esté cerrado" el caso, "tendrán que transmitirles a los inversores que Uruguay no estaría abierto a escuchar o a analizar en conjunto, un proyecto de esta magnitud". "Yo aspiro a que se abra una instancia de diálogo; no nos podemos cerrar de forma tan drástica", cerró.

El director de Planificación de la Intendencia de Montevideo (IMM), Luis Oreggioni, manifestó este lunes que "haciendo un balance global", la intendencia entendió que MVD 360 "es un proyecto que no es viable para la ciudad de Montevideo". "Como nosotros damos una visión negativa, entendemos que el proyecto no va a seguir adelante y no se va a presentar", agregó.



La razón esgrimida es que "concentra en una única inversión, en un único lugar del territorio montevideano y costero una enorme cantidad de metros cuadrados no solo de viviendas, sino también de oficinas y comercios".



El proyecto preveía una inversión de US$ 2.300 millones a lo largo de 10 años, que se estimaba, llevaría toda la construcción. Una primera etapa implicaban obras de infraestructura con una inversión de US$ 250 millones a lo largo de "cuatro años".