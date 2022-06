Isla frente a Punta Gorda sería "un agujero negro para todo Montevideo", dijo Cosse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Operaría como un agujero negro para todo Montevideo", expresó la intendenta capitalina, Carolina Cosse, respecto al proyecto MVD 360, que buscó en un comienzo instalar torres y un puerto deportivo en formato isla frente a Punta Gorda. Sus palabras se dan luego de que la comuna anunciara que no ve "viable" este proyecto que supondría una inversión de US$ 2.300 millones a lo largo de 10 años y que daría 4.500 puestos de trabajo.

En rueda de prensa, consignada por el periodista Leonardo Sarro, Cosse planteó que el director de Planificación de la IMM, Luis Oreggioni, quien recordó es "grado 5" universitario, ha explicado "muy bien todas las consecuencias negativas que tendría para Montevideo la instalación de una iniciativa en la lógica de anclaje, de exclusión y de enorme concentración de metros cuadrados que operaría como un agujero negro para todo Montevideo".

"Sin duda está en el mar, así que hay un tema de competencia nacional, pero está planteada también por los inversores en clave montevideana", dijo Cosse en referencia al saneamiento, movilidad, entre otros aspectos. "La intendencia tiene una posición que se trabajó", puntualizó.



Contó que los inversores detrás de Jirkel S.A., la firma que llevaría la inversión, la visitaron "hace un año aproximadamente" y le pidieron "confidencialidad". Aseguró que solo fue a la primera reunión y "no intervino" en el proceso, sino que el análisis "pormenorizado y serio" del proyecto corrió por parte de los diferentes "departamentos y técnicos" de la Intendencia de Montevideo (IMM).



"Tenemos una política de mucho respeto con el que viene a plantearnos una inversión. El respeto de estudiar con seriedad, de responderle que sí o no lo más rápido que podamos", aseguró la jefa capitalina.



"Los técnicos se tomaron su tiempo para hacer un estudio concienzudo y cuando me trajeron el resultado dijimos: 'hay que responderles'; no podemos tener a la gente en veremos. Por eso se les respondió", indicó Cosse.

Oreggioni había planteado el lunes que esta inversión que está "concentrada en este lugar en formato de isla genera, confronta y afecta procesos que tienen que ver con la vida de la centralidad montevideana, particularmente del Centro y Ciudad Vieja por los cuales la Intendencia de Montevideo está apostando muy fuerte".

Luego de esta noticia, el Ministerio de Transporte —con la firma del presidente Luis Lacalle Pou— valoró la iniciativa MVD 360 de "sumo interés para la Administración", y manifestó que buscarían revertir la definición de la comuna capitalina.

El subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola, dijo el miércoles que se podría analizar que esta megainversión se pueda llevar adelante en el departamento de Colonia. Horas más tarde, el diputado nacionalista Alfonso Lereté le pidió por carta al ministro de Transporte José Luis Falero que el proyecto se instale en Canelones. "Es el único departamento de toda la franja costera del país, que no cuenta con una terminal marítima", dijo. Este paso del representante blanco generó "sorpresa" en la Intendencia de Canelones.