Orsi: hablar de isla frente a Punta Gorda sin que haya estudios presentados "es bolacear"

"Que autoridades de gobierno o legisladores hablen sueltos de cuerpo sin haber analizado que no hay estudios hechos genera en la población expectativas que la gente no se merece. Es bolacear", dijo el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, al ser consultado este viernes sobre el proyecto MVD 360, que plantea la creación de una isla artificial cercana a la rambla del barrio Punta Gorda.

El jerarca criticó además que se esté hablando de trasladar el proyecto a Colonia o a Canelones cuando no hay estudios de impacto presentados. "Hay un factor que no se está analizando que es la seriedad y hay algo que todos tenemos que saber: no están hechos los estudios. Están pasando la gorra, haciendo una vaca para conseguir US$ 3 millones para hacer los estudios".



"No digo que está bien ni mal, pero si no tenés los estudios no puedo opinar. El día que estén los estudios me preguntan y les digo, pero algo de esa magnitud necesita por lo menos un tratamiento serio", remarcó Orsi.

Sus declaraciones se dan luego de que la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijera que este proyecto "Operaría como un agujero negro para todo Montevideo" y que el diputado del Partido Nacional Alfonso Lereté propusiera que MVD 360 se trasladara a la costa de Canelones.