Solicitan que se le otorgue una pensión graciable a un exjugador campeón con Nacional y la selección uruguaya
Julio Montero Castillo, padre del excapitán uruguayo Paolo Montero, fue campeón de América con Uruguay y de la Copa Libertadores e Intercontinental con Nacional.
El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley para conceder una pensión graciable al exfutbolista Julio Walter Montero Castillo, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y tras considerar que cumple con los requisitos legales para acceder a este beneficio. La iniciativa fue enviada a la Asamblea General el 17 de julio.
En la exposición de motivos, el gobierno recuerda que las pensiones graciables, previstas en el numeral 13 del artículo 85 de la Constitución y reguladas por la Ley N.º 16.301, constituyen un beneficio económico de carácter personal destinado a personas que carecen de recursos suficientes y que hayan prestado grandes servicios a la República o se hayan destacado de forma relevante en actividades científicas, deportivas, artísticas o culturales.
El expediente señala que Montero Castillo acredita cumplir con las condiciones exigidas por la normativa. Según un informe del Banco de Previsión Social, reúne los requisitos económicos para acceder a la prestación, mientras que la Secretaría Nacional del Deporte destacó su trayectoria como futbolista, recordando que fue campeón de América en 1967 e integró el plantel de la selección uruguaya que disputó las Copas del Mundo de 1970 y 1974.
Por otro lado, en Nacional fue seis veces campeón uruguayo y obtuvo la Copa Libertadores e Intercontinental del año 1971. También se coronó con la Copa Interamericana en 1972.
Además, el Poder Ejecutivo indicó que la Comisión Permanente para el Tratamiento de las Pensiones Graciables resolvió por unanimidad, el 5 de febrero de 2026, recomendar el otorgamiento del beneficio al considerar que el exdeportista reúne todos los requisitos establecidos por la ley y que corresponde reconocer su amplia trayectoria en el deporte.
El proyecto de ley establece que Montero Castillo percibirá una pensión graciable equivalente a cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), alrededor de $28.000, mientras que el costo de la prestación será financiado con cargo a Rentas Generales.
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