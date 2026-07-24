Solicitan que se le otorgue una pensión graciable a un exjugador campeón con Nacional y la selección uruguaya

El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley para conceder una pensión graciable al exfutbolista Julio Walter Montero Castillo, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y tras considerar que cumple con los requisitos legales para acceder a este beneficio. La iniciativa fue enviada a la Asamblea General el 17 de julio.

En la exposición de motivos, el gobierno recuerda que las pensiones graciables, previstas en el numeral 13 del artículo 85 de la Constitución y reguladas por la Ley N.º 16.301, constituyen un beneficio económico de carácter personal destinado a personas que carecen de recursos suficientes y que hayan prestado grandes servicios a la República o se hayan destacado de forma relevante en actividades científicas, deportivas, artísticas o culturales.

El expediente señala que Montero Castillo acredita cumplir con las condiciones exigidas por la normativa. Según un informe del Banco de Previsión Social, reúne los requisitos económicos para acceder a la prestación, mientras que la Secretaría Nacional del Deporte destacó su trayectoria como futbolista, recordando que fue campeón de América en 1967 e integró el plantel de la selección uruguaya que disputó las Copas del Mundo de 1970 y 1974.

Por otro lado, en Nacional fue seis veces campeón uruguayo y obtuvo la Copa Libertadores e Intercontinental del año 1971. También se coronó con la Copa Interamericana en 1972.

Julio Montero Castillo en el 1969, con la camiseta de Nacional. Foto: Archivo El País

Además, el Poder Ejecutivo indicó que la Comisión Permanente para el Tratamiento de las Pensiones Graciables resolvió por unanimidad, el 5 de febrero de 2026, recomendar el otorgamiento del beneficio al considerar que el exdeportista reúne todos los requisitos establecidos por la ley y que corresponde reconocer su amplia trayectoria en el deporte.

El proyecto de ley establece que Montero Castillo percibirá una pensión graciable equivalente a cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), alrededor de $28.000, mientras que el costo de la prestación será financiado con cargo a Rentas Generales.