De León iniciará acciones legales contra el senador Pablo Mieres por "daño moral"

El senador de la Lista 711, Leonardo de León, anunció hoy a través de sus abogados que iniciará acciones legales contra su colega del Partido Independiente, Pablo Mieres, por "daño moral".



El anuncio se realizó en una conferencia de prensa del senador de la Lista 711, quien habló públicamente luego que se archivara la causa judicial sobre del uso de las tarjetas corporativas de ALUR cuando era presidente de la empresa.



De León utilizó duros calificativos para referirse a su colega parlamentario. Dijo que “Mieres perdió con su gran plan de enchastre público” y que decidió “hacer una denuncia repleta de falsedades sobre las tarjetas corporativas donde se inventaron viajes que no ocurrieron”.

Leonardo De León. Foto: Fernando Ponzetto

“Se confirmó que Mieres es un gran carroñero de la política”, afirmó y dijo que cuando el líder del Partido Independiente “no está de acuerdo con un dictamen, atenta contra las instituciones”.



De León señaló nuevamente “ataques” en contra de su gestión en ALUR y afirmó que “en Uruguay se intentó crear un caso Petrobras”, al tiempo que reconoció que cometió errores y que “hay cosas que las haría diferentes”.



Mieres, quien había presentado la denuncia contra su colega frenteamplista por el uso de las tarjetas corporativas, sostuvo que el pedido de archivo realizado por el fiscal Luis Pacheco es “increíble”, “preocupante” e “hiperformalista”. Pacheco, por su parte, argumentó su pedido en que "le faltaron elementos" para poder procesar al legislador.

Pablo Mieres, senador del Partido Independiente. Foto: Francisco Flores.

Mieres cuestionó el argumento de Pacheco de que no existía un reglamento para el uso de las tarjetas en el momento en que de León las utilizó.



“Es un argumento hiperformalista porque frente a la ausencia de reglamentación, están las normas generales que impiden que una persona se apropie para uso privado de bienes que no son suyos. Las personas no pueden usar plata que no sea de ellas para usos personales y eso es lo que hizo el señor de León, no una vez, ni dos, sino decenas de veces”, dijo Mieres a El País.