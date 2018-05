Para Mieres, pedido de Pacheco es "increíble"; senador Heber pide solucionar el "vacío legal"

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, quien había presentado la denuncia contra su colega frenteamplista, Leonardo de León, por el uso de las tarjetas corporativas cuando era directivo de Alcoholes del Uruguay (Alur), sostuvo que el pedido de archivo realizado por el fiscal Luis Pacheco es “increíble”, “preocupante” e “hiperformalista”.



Mieres cuestionó el argumento de Pacheco de que no existía un reglamento para el uso de las tarjetas en el momento en que de León las utilizó. “Es un argumento hiperformalista porque frente a la ausencia de reglamentación, están las normas generales que impiden que una persona se apropie para uso privado de bienes que no son suyos. Las personas no pueden usar plata que no sea de ellas para usos personales y eso es lo que hizo el señor de León, no una vez, ni dos, sino decenas de veces”, dijo Mieres a El País.

“Está amparándose en la ausencia de un reglamento para no aplicar la ley lo cual es un verdadero escándalo y genera, además, alarma pública porque crea la sensación de que en Uruguay las conductas de este tipo gozan de impunidad, particularmente si se trata de políticos, es un escándalo”, consideró Mieres. “Es muy, muy preocupante porque aumenta la crisis de credibilidad de las ciudadanía en el funcionamiento de las instituciones”, agregó.



“Es gracioso porque en otras partes el fiscal dice que hay irregularidades, manejo dispendioso e indebido de fondos, nada más que no los califica como un ilícito penal lo cual es, otra vez digo, absolutamente escandaloso. El fiscal emite un dictamen que es contradictorio en sí mismo. Pone por encima la ausencia de un reglamento por encima de la existencia de leyes que son muy obvias que impiden que una persona robe, para decirlo claro. Comete otro error. Habla de que buena parte del uso de las tarjetas corporativas fue para gastos de alojamiento, alimentación y transporte sabiendo, como sabe el fiscal a menos que no haya leído, que al mismo tiempo estaba recibiendo viáticos el señor de León que ¿para qué son si no son para alojamiento, alimentación y transporte?. O sea que estaba cobrando doble. Se guardaba los viáticos.Y el señor fiscal no se da cuenta de eso. Es una cosa increíble”, se lamentó.

Leonardo De León.

Fue más allá y señaló con respecto a la actuación del fiscal Luis Pacheco en relación al ex vicepresidente, Raúl Sendic, que “yo había quedado con gusto a poco de su fallo anterior pero optamos por darle crédito; esto ahora es absolutamente descalificante”.

“Con este criterio (de Pacheco) a partir de hoy cualquier jerarca de una empresa pública o privada se lleva una tarjeta corporativa la usa a su gusto y después no le pasa nada. Están probados gastos fuera del país, sin que hubiera viaje en representación de la empresa. Dice Pacheco que no hubo viajes oficiales. Pero está cayendo en reconocerle a de León un argumento falaz. Viaje oficial no hay porque no es una empresa pública pero hay viajes en representación de la institución y otras veces viajó, sin representar a la institución, incluso en fechas feriadas y usó la tarjeta corporativa. Es increíble. Quedé impactado, sorprendido, muy preocupado”, señaló.



Mieres señaló que solo queda que Alur, que a su juicio es un perjudicado por la acción de De León , recurra a la vía civil para obtener una reparación por los daños.